Bic : RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

En dépit de résultats meilleurs que prévu en ce début d'année et de la très bonne performance des briquets, nous maintenons une prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021, comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, tout en visant désormais le haut de la fourchette. L'environnement reste incertain, notamment en Amérique latine, en Afrique et en Inde, et la visibilité sur la rentrée des classes à venir est faible en raison de l'évolution des habitudes d'achats des consommateurs. Le Groupe actualisera les tendances générales de ses marchés lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet. Les marges d'exploitation devraient s'améliorer en 2021 grâce à une gestion rigoureuse du coût des matières et à plus d'efficacité industrielle. La génération de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2021 devrait être supérieure à 200 millions d'euros, grâce à un contrôle strict des investissements industriels et du fonds de roulement.

"Les résultats du 1er trimestre ont été portés par l'excellente performance réalisée dans les briquets aux Etats- Unis. Les ventes de Rocketbook, notre activité d'écriture numérique, ont doublé par rapport au 1ertrimestre de l'année dernière, avec d'excellents résultats sur tous les réseaux de distribution en ligne. Le chiffre d'affaires des Rasoirs a progressé dans les produits à valeur ajoutée ainsi qu'en e-commerce et ce, malgré des tendances de marché sous-jacentes qui restent défavorables. Nous continuons à évoluer dans un environnement de marché difficile et restons prudents pour le reste de l'année en raison des incertitudes liées à la pandémie notamment en Amérique latine et en Inde. Fort de la mise en œuvre de notre plan Horizon, je suis convaincu que les choix que nous faisons aujourd'hui et les compétences que nous développons dans l'ensemble de notre organisation sont de nature à accélérer la croissance rentable de notre Groupe. »

L'impact des hausses de prix des matières premières a été peu significatif au 1ertrimestre(-0,1point sur la marge brute). Cependant malgré l'amélioration de l'efficacité de l'approvisionnement et des mesures d'atténuation efficaces telles que le recours à des sources d'approvisionnement alternatives et l'utilisation de matières recyclées, nous nous attendons à ce que les conditions difficiles du marché des matières premières persistent au T2 et pèsent sur la marge brute de l'exercice 2021.

Conformément à la feuille de route de "Invent the future",nous avons réalisé 7,0 millions d'euros d'économies supplémentaires au premier trimestre, dont 2,3 millions d'euros générés par des gains sur les achats directs et indirects.Nous avons continué à adapter notre organisation et notre outil industriel via la fermeture d'une usine de Papeterie en Inde, passant ainsi de cinq à quatre usines.

Le e-commerce(hors Rocketbook)a enregistré une solide croissance de +42% par rapport à l'année dernière, grâce à l'excellente performance réalisée via les Pure Players (+82% vs T1 2020) et le rebond des ventes auprès des Omniretailers (+20%). Le chiffre d'affaires a progressé dans la plupart des régions et nous avons gagné ou conservé nos parts de marché sur les marchés clés, soutenus par davantage de soutien à la marque en digital.

La performance de la division Blade Excellencea été portée par nos gammes à valeur ajoutée 5 lames et Hybrid Flex. Alors que le marché des rasoirs est resté faible aux États-Unis, nous avons globalement maintenu nos parts de marché en magasin et surperformé en ligne, gagnant 2,2 points de part de marché à fin mars6.

Pour la division Human Expression,le chiffre d'affaires de Rocketbook a plus que doublé par rapport au T1 2020 ; il est en croissance sur tous les réseaux de distribution en ligne, tiré par l'efficacité des campagnes promotionnelles sur Amazon. Pour autant, la catégorie Papeterie dans son ensemble reste difficile et les d'instruments d'écriture continuent d'être durement touchés par l'enseignement à domicile et les évolutions des comportements d'achat des consommateurs.

La croissance du premier trimestre a été tirée par la division Flame For Life,sur une base de comparaison favorable. Le chiffre d'affaires réalisé par les Briquets auxEtats-Unisa contribué d'environ 13,5 points à la croissance du chiffre d'affaires total du Groupe à base comparable. Cette performance exceptionnelle a été portée par une évolution des tendances de marchés (le marché des briquets auxEtats-Unisa augmenté de 11,1% en valeur à fin mars5), et par le réajustement des commandes des clients, destiné à répondre à la demande inattendue des consommateurs. La croissance a également bénéficié d'un effet prix favorable comparé au T1 2020, de gains de distribution et d'achats anticipés de la part de certains clients en prévision de l'augmentation de prix prévue en mai 2021. Notre nouveau briquet utilitaire de poche E.Z. Reach continue d'être un succès, et a atteint 3,2% du marché total des briquets de poche à la fin du mois de mars.

Le chiffre d'affaires du T1 2021 a augmenté de 25,6% à taux de change constants. L'impact défavorable de la variation des devises(-9,5points) s'explique principalement par la baisse du dollar américain et du BRL par rapport à l'euro4. A base comparable, la croissance a été de 20,9%, hors impact des acquisitions et cessions.

Les éléments non récurrents du premier trimestre 2021 comprennent 167,7 millions d'euros deplus-valuede la vente du siège de Clichy, 3,0 millions d'euros deplus-valuede la cession de Pimaco et 3,9 millions d'euros de coûts de restructuration liés au plan de transformation.

A fin mars 2021, la position nette de trésorerie était de 393,6 millions d'euros, et incluait l'impact des cessions du siège de Clichy et de Pimaco. L'impôt lié à la vente du siège social (46 millions d'euros) sera payé plus tard dans l'année. Les flux nets de trésorerie liés à l'exploitation ont été affectés par une augmentation du besoin en fonds de roulement due à l'augmentation des créances clients liée au chiffre d'affaires élevé du premier trimestre et par la constitution de stocks en prévision de la rentrée des classes dans l'Hémisphère Nord. Les dépenses d'investissements industriels et les rachats d'actions ont également eu un impact négatif sur la position nette de trésorerie.

TENDANCES OPÉRATIONNELLES PAR DIVISION

HUMAN EXPRESSION (PAPETERIE)

En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Chiffre d'affaires 126,9 131,1 Variation en publié (vs. année précédente) (14,4) % 3,3% Variation à base comparable (vs. année précédente) (14,8) % 1,3% Variation à taux de change constants (vs. année précédente) (12,9) % 11,2% Résultat d'exploitation ajusté 0,8 3,4 Marge d'exploitation ajustée 0,7% 2,6% Résultat d'exploitation (EBIT) 0,8 5,2% Marge d'exploitation 0,6% 4,0%

La catégorie Papeterie continue d'être fortement affectée par les fermetures d'écoles et de bureaux et par les évolutions des habitudes d'achats des consommateurs. Avec un réseau traditionnel très impacté par la pandémie, l'Amérique latine, l'Afrique et l'lnde ont été les plus touchés.

En Europe et en Amérique du Nord,les ventes ont été affectées par le déclin des instruments d'écriture classiques comme le stylo à bille, que n'ont pas compensé les tendances plus positives sur le coloriage. En Europe, bien que nous ayons perdu des parts de marché en valeur en raison du poids de ces segments classiques dans notre portefeuille, nous avons gagné 0,5 point de part de marché en France10et 2,1 points au Royaume-Uni11dans le coloriage. Le chiffre d'affaires a bénéficié du rebond de la demande des fournituristes de bureau en France et en Italie, ainsi que de la forte croissance du e-commerce.En Amérique du Nord, après un faible début d'année, le marché a rebondi en mars pour enregistrer une croissance de 6,2%12au 1ertrimestre, tirée par les segments du gel et du coloriage. Nous avons perdu 1,1 point de part de marché en valeur sur le marché total de la papeterie, tout en continuant à croître dans les marqueurs de coloriage et les crayons de couleurs12. Conformément à notre stratégie Horizon, nous avons continué de tracer notre route dans l'écriture numérique grâce à l'intégration de Rocketbook, dont la performance a été remarquable au premier trimestre, son chiffre d'affaires ayant plus que doublé par rapport à la même période l'année dernière.

La rentrée des classes dans l'hémisphère sud a été fortement perturbée dans la plupart des pays. En Amérique latine, le marché brésilien a baissé de 49,3 %13en valeur en raison des mesures de confinement. Nous avons toutefois gagné 2,3 points de part de marché en valeur, grâce aux segments des stylos à bille et des marqueurs de coloriage13. En Afrique du Sud, où l'ensemble du marché était également difficile, en baisse de 9,8%, nous avons augmenté notre part de marché de 1,6 point en valeur dans le coloriage14. Au Nigeria, les ventes ont plus que doublé, grâce à l'acquisition réussie de Lucky Stationery et la mise en œuvre d'une stratégie commerciale efficace dans la région. En Inde,le chiffre d'affaires de Cello a enregistré une croissance à deux chiffres grâce à l'amélioration des conditions du marché domestique au cours du 1ertrimestre et à la croissance du e-commerce.

La marge d'exploitation ajustée du premier trimestre 2021 de la division Human Expression s'est élevée à 2,6 %, contre 0,7 % en 2020. La hausse est due à la croissance du chiffre d'affaires (notamment grâce à Rocketbook), à la baisse des investissements de soutien à la marque et aux économies de coûts de production générées par l'efficacité des achats, qui ont plus que compensé les effets de change défavorables (des devises d'Amérique latine par rapport au dollar américain).

FLAME FOR LIFE (BRIQUETS)

En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Chiffre d'affaires 121,0 174,5 Variation en publié (vs. année précédente) (19,2) % 44,2% Variation à base comparable (vs. année précédente) (18,7) % 54,2% Variation à taux de change constants (vs. année précédente) (18,6) % 57,8% Résultat d'exploitation ajusté 34,7 65,1 Marge d'exploitation ajustée 28,7% 37,3% Résultat d'exploitation 34,5 63,4 Marge d'exploitation 28,5% 36,3% 10 IRI 28-Mars-21 : coloriage 11 IRI 20-Mars-21 : coloriage 12 NPD 03-Avril- 21 yc coloriage 13 NIELSEN à fin février 2021 14 IRI à fin février 2021

