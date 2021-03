Bic : lancement des rachats d'actions à impact ESG

Bic annonce le lancement de son programme de rachat d'actions à impact ESG pour un montant maximal de 40 millions d'euros. La période de rachat des titres courra du 12 mars au 16 décembre 2021 au plus tard, et le prix maximum d'acquisition est fixé à 100 euros.



'La superformance réalisée lors du rachat des titres sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education', rappelle le fabricant d'instruments jetables et de papeterie.



