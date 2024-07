BIC : objectif de cours abaissé chez UBS

Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Bic, UBS ramène son objectif de cours de 67 à 62 euros, une nouvelle cible qui implique 8% de potentiel de progression pour le titre du fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables.



Pour le deuxième trimestre, le broker prévoit une croissance organique des ventes de 2% et une marge EBIT ajustée de 16,2% (-30 points de base en comparaison annuelle), ce qui place son estimation de profit trimestriel 2% en dessous du consensus.



