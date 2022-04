Bic : plus optimiste sur ses perspectives de croissance

Fort d'une performance supérieure à ses attentes au premier trimestre, Bic a rehaussé son objectif de croissance. Le fabricant de produits de consommation courante vise désormais un objectif de croissance du chiffre d’affaires 2022 à taux de change constants dans le haut de la fourchette comprise entre 7% et 9%. " La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et nous prenons les mesures nécessaires afin de limiter cet impact ", a cependant prévenu Bic.



Pour l'exercice 2022, et sur la base des hypothèses actuelles de marché, les pressions inflationnistes devraient peser à hauteur d'environ 100 millions d'euros sur le résultat d'exploitation ajusté. " Cet impact négatif devrait être plus que compensé par la hausse des volumes et des ajustements de prix ", a souligné Bic.



" Nous prévoyons néanmoins une augmentation en valeur absolue du Résultat d'exploitation ajusté 2022 grâce à la hausse des volumes et à un impact favorable des prix. Nous maintenons notre objectif de plus de 200 millions d'euros de Free Cash Flow " a ajouté Gonzalve Bich, Directeur général.



Sur les 3 premiers mois de 2022, le résultat d'exploitation ajusté a bondi de 68,3% à 101,9 millions d'euros, faisant ressortir une marge d'exploitation ajustée de 19,8% contre 14,7% un an auparavant. Elle a été " portée par un effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+6,3 points) qui a largement compensé la hausse des dépenses de fret et de distribution (-0,6 pt) ainsi que de soutien à la marque (-1,0 pt) ".



Le chiffre d'affaires est ressorti à 515,7 millions d'euros, en progression de 20,4% à taux de change constants.