Bic : prévision de croissance abaissée pour 2024

Le 20 juin 2024 à 07:47 Partager

Bic indique actualiser ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2024, en raison d'un environnement macroéconomique difficile avec notamment 'une baisse modérée à élevée à un chiffre du marché des briquets aux États-Unis (en valeur)'.



Ainsi, le fabricant de briquets, rasoirs et stylos jetables attend désormais une croissance du chiffre d'affaires 'basse à un chiffre', à taux de change constants hors Argentine, contre une croissance initialement comprise entre +5% et +7%.



Bic continue néanmoins de tabler sur une légère amélioration de sa marge d'exploitation ajustée et sur une génération de flux nets de trésorerie disponible supérieure à 220 millions d'euros cette année.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.