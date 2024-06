BIC : prévisions de CA en baisse, Oddo BHF réduit sa cible

Le 20 juin 2024 à 10:15 Partager

Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Bic avec un objectif de cours réduit de 79 à 73 euros, après que le management du Groupe BIC a annoncé réviser en baisse ses perspectives de chiffre d'affaires au titre de son exercice 2024.



Alors qu'il s'attendait initialement à une hausse du CA à taux de change constants hors Argentine comprise entre 5% et 7%, celle-ci est désormais attendue en croissance ' low single digit '.



'Cet ajustement s'explique par une baisse plus forte qu'initialement estimé du marché des Briquets aux Etats-Unis avec un recul ' mid to high single digit ' alors que le groupe s'attendait en début d'année à un marché en baisse ' low to mid single digit ', analyse le broker.



'Le contexte de consommation aux Etats-Unis pénalise la croissance du groupe mais la génération de FCF reste préservée et la publication des résultats semestriels fin juillet sera l'occasion pour nous d'apprécier les mesures d'économies de coûts identifiées', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.