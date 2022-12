Bic : programme de rachat d'actions finalisé

Bic a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions à composante ESG, annoncé et débuté en janvier 2022, programme réalisé par BNP Paribas Exane sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 19 mai 2021.Sur la période du 24 janvier au 22 décembre, 725.703 titres ont été rachetés au prix moyen de 53,98 euros, soit un montant total de 39,2 millions d'euros. Une réduction de capital par annulation de ces actions prendra effet au 27 décembre.Une partie de la surperformance entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période d'exécution, sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, et à la Fondation d'entreprise BIC pour l'Education.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.