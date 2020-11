BIC rejoint le réseau Plug & Play pour accélérer son Innovation

Clichy, France, 2-NOV-2020, BIC, un des leaders mondiaux dans le domaine de la papeterie, des briquets et des rasoirs, s'associe à Plug and Play, la plus grande plateforme mondiale d'innovation qui connecte start-ups et entreprises.

Avec ce partenariat la marque française vise à améliorer son offre de produits afin de répondre toujours mieux aux nouvelles attentes des consommateurs et d’accélérer son processus d’innovation de solutions durables.

Intégrer le réseau Plug and Play est une nouvelle étape significative dans la transformation de la R&D chez BIC. Plug and Play est le plus grand écosystème d'innovation au monde. Il permettra au Groupe d’entrer facilement en contact avec les bons partenaires et les meilleures start-ups présents sur le marché. Grâce à cette démarche BIC sera en mesure d’accélérer le processus de Recherche et Développement et de créer de nouvelles solutions pertinentes et des produits durables pour répondre aux besoins en perpétuelle évolution des consommateurs.

Ce partenariat permettra également à BIC d’être à la pointe des dernières tendances et évolutions incontournables dans le domaine de la consommation.

"Cette collaboration est la dernière initiative à date de notre nouvelle façon de concevoir l’innovation chez BIC”, commente Thomas Brette, Group Insights and Innovation Officer chez BIC. "Elle nous permet de partager notre expérience avec les experts les plus pointus dans leurs domaines, et cela partout dans le monde, afin de développer nos compétences et ressources tout en gardant comme cap d’apporter des produits plus performants et plus durables qui répondent aux besoins réels de nos consommateurs sur un marché en constante évolution".

Rejoindre le réseau Plug and Play s’inscrit dans la continuité du lancement du BIC-Iprova Innovation Lab en juin 2020, qui utilise l’intelligence artificielle, le machine learning et qui optimise l’utilisation des données pour trouver des solutions innovantes. Le Lab aide BIC à anticiper et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs grâce à des inventions inédites adaptées à leurs besoins.

"Chez Plug and Play, nous sommes convaincus que l’on peut provoquer un véritable changement lorsque la responsabilité et la durabilité sont placées au cœur de l'innovation. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec une entreprise visionnaire comme BIC qui renforce ses ambitions d’innovations. Ensemble, nous pouvons mettre de nouveaux produits dans les mains des consommateurs", a déclaré Saeed Amidi, Fondateur et Directeur Général de Plug and Play.





A PROPOS DE PLUG AND PLAY

Basée dans la Silicon Valley, Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale, qui a pour objectif de faire accélérer l’implémentation des nouvelles technologies et l’Innovation. Pour cela, elle a mis en place des programmes d'accélération et des services d'innovation pour les entreprises et a développé en interne un fonds de capital-risque pour favoriser les avancées technologiques majeures à un rythme jusque là inégalé. Créés en 2006, le rayonnement de Plug and Play est désormais mondial avec des bureaux dans plus de 30 villes conférant ainsi à de jeunes entreprises les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 30 000 start-ups et 400 entreprises partenaires officielles, Plug and Play est le premier écosystème de start-ups dans de nombreuses industries. Plus de 9 milliards de dollars ont été levés à travers l’écosystème de Plug and Play avec des sorties de portefeuille particulièrement réussies comme Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal. Pour plus d’information, https://www.plugandplaytechcenter.com/

À PROPOS DE BIC

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le classement du CDP.

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

CONTACTS

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes Relations Investisseurs Contacts Presse Sophie Palliez-Capian + 33 6 87 89 33 51

sophie.palliez@bicworld.com







Michele Ventura +33 1 45 19 52 98

michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise +33 7 85 88 19 48 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com







Isabelle de Segonzac : +33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA– TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Capital Markets Day 10 novembre 2020 Evénement en ligne Résultats annuels 2020 17 février 2021 Conférence téléphonique et webcast Résultats du premier trimestre 2021 28 avril 2021 Conférence téléphonique et webcast





Pièce jointe