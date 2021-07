Bic relève ses prévisions de croissance 2021 après un rebond de son activité au S1

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a relevé ses anticipations pour 2021 mercredi alors que son chiffre d'affaires a progressé de 18,2% au premier semestre.

"Sur la base des performances du premier semestre et des hypothèses actuelles de marché, et en dehors toute détérioration importante au cours du second semestre, nous révisons à la hausse notre objectif de chiffre d'affaires 2021 et prévoyons désormais une croissance à taux de change constants comprise entre 9% à 11%", a indiqué Bic dans un communiqué.

Le groupe tablait jusqu'à présent sur une prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 comprise entre 5% et 7% à taux de change constants, tout en visant le haut de la fourchette.

"Le reste de l'année sera affecté par la hausse des coûts des matières et la désorganisation actuelle des chaînes d'approvisionnement, avec pour conséquence des coûts de matières premières, de transport et de distribution plus élevés qu'initialement prévu", a commenté Bic.

"Nous prévoyons une augmentation du besoin en fonds de roulement due notamment à la constitution de stocks stratégiques destinés à sécuriser nos approvisionnements et les livraisons à nos clients pour 2022", a ajouté le fabricant de stylos, briquets et de rasoirs.

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d'une génération trésorerie disponible supérieure à 200 millions d'euros.

Le groupe a fait ces projections alors qu'au premier semestre son résultat net est ressorti à 230,2 millions d'euros contre 22,1 millions d'euros pour la période correspondante de 2020. Son chiffre d'affaires s'est inscrit à 916,7 millions d'euros contre 775,8 millions d'euros au premier semestre 2020.

Sur le seul deuxième trimestre, Bic a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 20,7% en données publiées et de 23,9% à base comparable, à 505,7 millions d'euros. Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires trimestriel de 437 millions d'euros.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: JEB

