Bic relève ses prévisions de croissance après un 1er trimestre meilleur que prévu

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets et rasoirs Bic a légèrement relevé ses objectifs de croissance pour 2022 après avoir enregistré une progression ses ventes supérieure aux attentes au premier trimestre.

La croissance du chiffre d'affaires devrait s'inscrire dans le haut de la fourchette comprise entre 7% et 9% fournie en début d'année, a déclaré le groupe mardi dans un communiqué.

"La récente accélération de l'inflation des coûts devrait avoir un impact négatif sur les marges d'exploitation, et nous prenons les mesures nécessaires afin de limiter cet impact", a toutefois prévenu Bic, qui table toujours sur sur une hausse du résultat d'exploitation ajusté en 2022, grâce à l'augmentation des ventes et des prix.

L'objectif de flux de trésorerie libre annuel de plus de 200 millions d'euros est maintenu, conformément aux objectifs du plan stratégique "Horizon".

En hausse dans les trois divisions du groupe, le chiffre d'affaires a progressé de 20% à changes constants pour s'établir à 516 millions d'euros au trimestre écoulé, contre 411 millions d'euros un an plus tôt.

Bic a vu son résultat d'exploitation ajusté progresser de 68%, à 102 millions d'euros. La marge opérationnelle s'est établie à 19,8% contre 14,7% un an plus tôt.

Le bénéfice net a été divisé par plus de deux, à 68 millions d'euros, alors que le groupe avait bénéficié d'une plus-value de cession immobilière en 2021. Le bénéfice ajusté (hors plus-value de cessions et coûts de restructuration) ressort toutefois à 1,60 euro par action, contre 0,96 euro un an plus tôt.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 484 millions d'euros, sur un résultat d'exploitation (Ebit) de 70 millions d'euros et sur un bénéfice net de 50 millions d'euros.

April 26, 2022