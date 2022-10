Bic relève ses prévisions pour 2022 après une forte hausse de ses ventes au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a relevé jeudi ses projections pour 2022 après une progression de 21% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Le groupe anticipe désormais une croissance comprise entre 11% et 13% à taux de change constants pour l'ensemble de l'année, soit un point de plus qu'auparavant. Bic prévoit de plus une augmentation de son résultat d'exploitation ajusté, malgré des coûts en hausse.

Le groupe a fait ces projections alors que son chiffre d'affaires s'est établi à 580,1 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 10,5% à changes constants. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 575 millions d'euros.

Le résultat net a toutefois reculé de 18% sur la période, à 47 millions d'euros, et n'a pas atteint le consensus de 52 millions d'euros. La marge brute d'exploitation a chuté à 11,1%, contre 17,2%, sous l'effet d'une inflation des coûts et d'une hausse des dépenses d'exploitation.

Le résultat opérationnel (Ebit) ressort à 64 millions d'euros, contre un consensus de 75 millions d'euros.

"En 2023, forts de la confiance des consommateurs et de notre efficacité commerciale et en dépit de la volatilité persistante de l'environnement macro-économique, nous sommes confiants de pouvoir atteindre la trajectoire du plan Horizon, soit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5%", a commenté Gonzalve Bich, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

