Bic: résultats 2022, portés par les briquets et rasoirs à forte valeur ajoutée

Paris (awp/afp) - Le groupe français Bic a vu ses revenus croître de 22% en 2022 à 2,234 milliards d'euros, dépassant ses objectifs dans toutes ses activités grâce notamment aux produits à plus forte valeur ajoutée.

Son bénéfice net s'élève à 209 millions d'euros, en repli par rapport à 2021 qui avait été gonflé par la plus-value de la vente du siège à Clichy, mais en hausse si l'on exclut cet élément exceptionnel.

Le groupe de stylos, briquets et rasoirs jetables fait "face aux vents contraires" et salue "une nouvelle année de croissance exceptionnelle", dans un communiqué: "l'impact de l'inflation des coûts a été plus que compensé par les augmentations de volume, les ajustements de prix et les économies de coûts".

Bic constate une progression à deux chiffres de son activité dans ses trois divisions et sur tous ses principaux marchés.

Les stylos, sa division baptisée "Human Expression", sont portés par la progression en Europe et dans les Amériques, et une "solide reprise" sur ses marchés en croissance (Brésil, Inde).

Les briquets, la division "Flame for Life", a bénéficié d'innovations, avec notamment une progression de 17% des produits à valeur ajoutée. Même constat du côté des rasoirs (division "Blade Excellence"), où il doit sa croissance aux gammes à valeur ajoutée et aux nouveaux produits.

"En 2022, nous avons également accompli des progrès par rapport à nos objectifs de développement durable, principalement dans l'emballage de nos produits plus respectueux de l'environnement et l'utilisation de plastique recyclé", assure le directeur général, Gonzalve Bich, cité dans le communiqué.

Pour 2023, Bic attend une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +5% et +7% à taux de change constants, grâce notamment à des hausses de prix et des volumes.

Il prévoit aussi d'améliorer son résultat et sa marge d'exploitation ajustés, avec une augmentation de la marge brute cependant partiellement neutralisée par la poursuite des investissements opérationnels et du soutien à la marque.

