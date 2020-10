Bic: résultats mitigés au troisième trimestre

Paris (awp/afp) - Le géant français des stylos, briquets et rasoirs jetables Bic a vu son bénéfice net progresser au troisième trimestre, mais ses ventes ont continué à reculer, même si de façon moins marquée qu'en début d'année.

Sur cette période, le bénéfice net a progressé de presque 8% à 68 millions d'euros (73 millions de francs suisses), en raison notamment de la réévaluation d'actifs financiers, précise la société. Mais le bénéfice net normalisé (hors éléments exceptionnels), utilisé comme référence par le groupe, a à l'inverse plongé de près de 30% à 47,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 9,4% à 441,9 millions d'euros (-3,5% à base comparable). C'est toutefois un repli moins prononcé qu'au premier semestre, lorsque les ventes avaient chuté de plus de 19%.

Par divisions, la papeterie a continué à être fortement affectée par la pandémie de Covid-19 (-21,1% à 161,3 millions d'euros). "Bien que les restrictions à la mobilité et au commerce aient été progressivement levées dans certains pays au cours de l'été, les habitudes de consommation ont fortement évolué en raison des mesures de confinement", selon le communiqué.

Les revenus de la division briquets ont eux retrouvé la croissance (+5,7% à 171,1 millions d'euros, portés notamment par des commandes de réapprovisionnement aux Etats-Unis.

Enfin, la division rasoirs est en recul (-10,4%), à 102,9 millions d'euros, sous l'effet d'un changement des habitudes de consommation, selon Bic.

Par régions, l'Europe est dans le vert en terme de ventes (+2,6%, +3,1% à base comparable), tandis que l'Amérique du Nord reste stable (mais en croissance de 4,6% à base comparable). A l'inverse, l'Amérique latine (-35,2%) ou l'Asie (-34,2%) connaissent de forts déclins.

Pour le reste de l'année, les performances globales continueront d'être soumises aux incertitudes macro-économiques et aux évolutions des tendances de consommation, souligne l'entreprise, qui note que "les risques liés à la pandémie persistent, l'Amérique latine et l'Inde figurant parmi les régions les plus perturbées".

Dans ce contexte, Bic dit vouloir viser désormais une réduction des dépenses d'exploitation supérieure à 20 millions d'euros en 2020, avec une marge d'exploitation normalisée supérieure à 13,5% pour l'ensemble de l'exercice.

afp/jh

lem/tq/nth