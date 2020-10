Bic : va réduire un peu plus ses dépenses pour limiter l'impact de la crise sanitaire

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels Bic a rehaussé mercredi son objectif de réduction des dépenses et annoncé prévoir une marge d'exploitation normalisée supérieure à 13,5% cette année, après un redressement de ses performances au troisième trimestre.

"Dans un contexte de marché difficile, nous visons désormais une réduction des dépenses d'exploitation supérieure à 20 millions d'euros en 2020, avec une marge d'exploitation normalisée supérieure à 13,5% pour l'ensemble de l'exercice", a indiqué Bic dans un communiqué.

Au mois de mai, Bic avait annoncé une série de mesures pour résister à la crise sanitaire du coronavirus, prévoyant notamment de réduire ses dépenses d'exploitations de 15 millions à 20 millions d'euros dès 2020. "Les risques liés à la pandémie persistent, l'Amérique latine et l'Inde figurant parmi les régions les plus perturbées", a toutefois averti le groupe mercredi.

Bic a fait part de ces projections alors qu'au troisième trimestre son résultat net s'est inscrit à 68 millions d'euros, contre 63 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Le résultat d'exploitation normalisé a atteint 83,3 millions d'euros, contre un bénéfice d'exploitation de 88 millions d'euros pour la période correspondante de l'an passé.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 441,9 millions d'euros, contre 488 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 3,5% en données comparables, malgré le rebond de 4,6% des ventes en Amérique du Nord et de 3,1% en Europe. Les revenus de Bic ont diminué dans tous les segments au troisième trimestre, sauf dans la division Briquets (+13,1%), "grâce à une exécution commerciale rigoureuse et à des gains de distribution continus dans la grande distribution", a expliqué le groupe.

En un an, la marge d'exploitation normalisée s'est bonifiée de 0,9 point de pourcentage, à 18,9%, sous l'effet notamment de la baisse des investissements de soutien à la marque et des dépenses d'exploitation.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Bic a reculé de 13,2% en données comparables, à 1,22 milliard d'euros, la marge d'exploitation normalisée a reflué de 2,1 points de pourcentage, à 14,5%, et le résultat net a chuté de 41%, à 90,1 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE BIC :

http://www.bicworld.com/fr/finance/communiques/

October 28, 2020 03:23 ET (07:23 GMT)