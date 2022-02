Bic vise une croissance dans toutes ses catégories en 2022, comme en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs Bic a annoncé mardi qu'il tablait sur une nouvelle année de croissance de son chiffre d'affaires en 2022, après avoir enregistré un net rebond de ses ventes en 2021.

Bic prévoit une croissance de 7% à 9% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, dont 1 à 2% seront liés au rachat de Inkbox finalisé la semaine dernière. Toutes les divisions contribueront à la croissance organique, a précisé Bic dans un communiqué.

Le groupe table également sur un flux de trésorerie disponible supérieur à 200 millions d'euros cette année, conformément aux objectifs de son plan Horizon.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le bénéfice net du groupe est ressorti à 314,2 millions d'euros contre 93,7 millions d'euros un an plus tôt. Il a bénéficié d'éléments exceptionnels, notamment la vente du siège du groupe à Clichy avec une plus-value de 167,7 mlns d'euros. Le résultat net ajusté s'est inscrit à 191,7 milliions d'euros, contre 159,4 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ajusté a progressé à 279,8 millions d'euros, contre 229,1 millions d'euros en 2020, soit un taux de marge de 15,3%, contre 14,1% un an plus tôt.

Au quatrième trimestre, la marge d'exploitation ajustée a reculé de 5,8 points, à 7,1%, en raison d'une augmentation des coûts des matières et du fret maritime et aérien et des investissements de soutien à la marque. Ces coûts n'ont été que partiellement compensés par des gains de productivité, a souligné Bic.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,83 milliard d'euros en 2021, en hausse de 12,5% en données publiées et de 15,9% à taux de change constants. Sur l'ensemble de l'année écoulée, Bic a dégagé un flux net de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions de 205,7 millions d'euros.

Bic avait indiqué lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre qu'il tablait sur une croissance de plus de 14%, à taux de change constants, sur l'ensemble de l'année et sur un flux de trésorerie disponible supérieur à 200 millions d'euros.

Les analystes anticipaient quant à eux un bénéfice net ajusté de 239 millions d'euros, un résultat d'exploitation ajusté de 296 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 1,82 milliard d'euros.

Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale un dividende de 2,15 euros par action, soit un ratio de distribution de 50% et une augmentation de 19,4% par rapport au dividende versé en 2021.

February 15, 2022