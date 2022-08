Bicecorp S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Bicecorp S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 638 427,69 millions CLP, contre 306 409,68 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 79 130,03 millions de dollars canadiens, contre 48 725,3 millions de dollars canadiens l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 930 CLP, contre 572,7 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 930 CLP, contre 572,7 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 930 CLP, contre 572,7 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 930 CLP, contre 572,7 CLP l'année précédente.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 060 016,44 millions de CLP, contre 597 807,07 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 131 345,73 millions de CLP, contre 98 334,42 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 1 543,7 CLP, contre 1 155,7 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 1 543,7 CLP, contre 1 155,7 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 1 543,7 CLP, contre 1 155,7 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action s'est élevé à 1 543,7 CLP, contre 1 155,7 CLP l'année précédente.