Bicecorp S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024

Le 27 juillet 2024

Bicecorp S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 098 978,14 millions de CLP, contre 1 116 068,61 millions de CLP il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 109 227,12 millions de CLP, contre 109 199,48 millions de CLP il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 1 283,7 CLP, contre 1 283,4 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 1 283,7 CLP, contre 1 283,4 CLP il y a un an. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 1 283,7 CLP, contre 1 283,4 CLP il y a un an. Le bénéfice dilué par action s'élève à 1 283,7 CLP, contre 1 283,4 CLP il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 550 372,79 millions de CLP, contre 599 129,06 millions de CLP il y a un an. Le bénéfice net s'est élevé à 36 406,66 millions de CLP, contre 75 395,66 millions de CLP il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 427,9 CLP, contre 886,1 CLP l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'élève à 427,9 CLP, contre 886,1 CLP il y a un an. Le bénéfice de base par action est de 427,9 CLP, contre 886,1 CLP il y a un an. Le bénéfice dilué par action est de 427,9 CLP, contre 886,1 CLP il y a un an.