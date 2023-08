Bicycle Therapeutics plc est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe une classe de médicaments pour les maladies. La société évalue BT5528, un conjugué de toxine de bicyclette (BTC) de deuxième génération ciblant EphA2, et BT8009, un BTC de deuxième génération ciblant Nectin-4, un antigène tumoral, dans le cadre d'essais de phase I/II parrainés par la société. En outre, le BT1718, un BTC qui cible la métalloprotéinase matricielle de type 1 de la membrane (MT1-MMP) est étudié dans un essai clinique de phase I/IIa en cours parrainé par le centre de développement des médicaments de la recherche sur le cancer du Royaume-Uni. Les produits d'immuno-oncologie de la société comprennent BT7480, BT7455 et BT7401. Le BT7480 est un TICA qui cible CD137 et Nectin-4. BT7455 est un TICA qui cible EphA2 et CD137. BT7401 est une bicyclette agoniste construite à partir de plusieurs bicyclettes monomères de CD137.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale