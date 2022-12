Bidstack annonce que Francesco Petruzzelli va démissionner de son poste de directeur général

(Alliance News) - Bidstack Group PLC a annoncé jeudi que Francesco Petruzzelli allait démissionner de son poste de directeur général, ainsi que de son poste au conseil d'administration.

L'agence de publicité basée à Londres a ajouté que M. Petruzzelli continuera à s'impliquer dans l'entreprise en tant que conseiller stratégique auprès de l'équipe de direction.

La société a également annoncé la nomination au conseil d'administration de Doug Lowther en tant que directeur non exécutif, et de Camila Franklin en tant que directrice exécutive.

Lowther est actuellement directeur général d'Irdeto BV, un fournisseur de cybersécurité de plateforme numérique. Irdeto est un actionnaire à 14 % de la société suite à son investissement stratégique de 5 millions de livres sterling, annoncé en octobre dernier.

Franklin est la directrice de l'exploitation de Bidstack. Elle a dirigé des équipes d'ingénierie, de produits, d'opérations et de relations avec la clientèle et possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des jeux et de la technologie publicitaire, a indiqué la société.

"Francesco et moi avons fait ce voyage pendant de nombreuses années, en construisant Bidstack initialement à partir d'un concept qui s'est transformé en l'une des premières plateformes programmatiques numériques hors domicile, jusqu'à notre pivot en 2017 lorsque la société a commencé la renaissance de la publicité dans les jeux. La situation actuelle de l'entreprise témoigne de ses contributions individuelles de classe mondiale et de l'équipe exceptionnelle que nous avons formée ici à Bidstack", a déclaré James Draper, président-directeur général.

Draper a ajouté que le pipeline de revenus de Bidstack pour le premier trimestre "semble plus solide que jamais".

