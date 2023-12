Bidstack Group Plc est un fournisseur britannique de publicité dans les jeux et de plateforme de monétisation des jeux vidéo. L'AdConsole de la société est un service d'analyse et de reporting qui fournit des informations et des données en temps réel à ses partenaires. Grâce à l'AdConsole, les annonceurs et les développeurs de jeux peuvent suivre l'évolution des campagnes, gérer les approbations créatives, analyser l'inventaire et suivre les principales mesures de performance avec des données en temps réel par le biais de son interface. L'AdConsole permet aux marques et aux annonceurs de prendre le contrôle de leurs campagnes, de la création à l'achèvement. Sa campagne leur permet de plafonner la fréquence, l'âge, le jour et de cibler leur campagne sur une audience personnalisée en fonction de données déterministes, telles que l'emplacement géographique, l'appareil et la plateforme. Une fois la campagne lancée, AdConsole permet de suivre les progrès réalisés grâce à des tableaux de bord personnalisés et d'évaluer les performances à partir de différents points de données. Les marques et les annonceurs peuvent suivre l'évolution de leur campagne.

Secteur Logiciels