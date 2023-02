Les actions de Bidstack augmentent alors que les revenus annuels sont en hausse

Bidstack Group PLC - agence de publicité basée à Londres - prévoit un chiffre d'affaires de 5,3 millions de GBP pour 2022, contre 2,6 millions de GBP en 2021. La marge brute est attendue à 70%, contre 36% un an plus tôt. Les liquidités au 31 décembre s'élèvent à 8,7 millions GBP, soit une hausse de 21 % par rapport aux 7,1 millions GBP à la même date l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, déclare qu'environ 1,2 million de GBP de revenus sont déjà comptabilisés pour le premier trimestre de 2023, grâce à l'équipe de vente interne récemment embauchée aux États-Unis. Il s'attend à ce que les revenus de 2023 augmentent plus que prévu.

Le directeur général James Draper déclare : "En 2022, Bidstack a atteint une croissance opérationnelle alors que l'entreprise vise une opportunité de revenus de 100 millions USD au cours des trois à cinq prochaines années."

Ajoute que son partenaire commercial Azerion Technology BV a fourni à Bidstack une garantie concernant la partie initiale de ses revendications après une audience préliminaire au tribunal de district d'Amsterdam. Bidstack est confiant de pouvoir opérer indépendamment de la relation avec Azerion au fil du temps. Le mois dernier, Bidstack a déclaré qu'il avait l'intention de réclamer des dommages et intérêts à Azerion pour la résiliation de leur accord commercial.

Cours actuel de l'action : 1,82 pence chacun, en hausse de 14% lundi vers midi à Londres

Variation sur 12 mois : baisse de 48%

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.