Les actions de Bidstack chutent suite à une action en justice lancée contre Azerion

(Alliance News) - Les actions de Bidstack Group PLC ont baissé mardi, après que l'entreprise ait annoncé son intention de réclamer des dommages et intérêts à son partenaire commercial Azerion Technology BV pour la résiliation "illégale" de leur accord commercial.

Les actions de l'agence de publicité basée à Londres étaient en baisse de 27% à 2,03 pence par action mardi midi à Londres.

Bidstack a déclaré que les deux sociétés avaient travaillé pour trouver une solution mutuellement acceptable aux problèmes commerciaux soulevés par Azerion, au cours de laquelle "il est devenu clair pour le conseil d'administration de Bidstack qu'Azerion retenait le paiement des sommes que Bidstack considère comme dues et exigibles conformément à l'accord", a déclaré la société.

La société a déclaré qu'elle avait rempli ses obligations en vertu de l'accord et émis des factures qui, selon elle, devraient répondre aux attentes du marché pour l'exercice 2022.

Bidstack a affirmé avoir reçu une notification d'Azerion le 30 décembre, indiquant qu'elle mettait fin à l'accord commercial, la société a déclaré que des conseils juridiques externes avaient conclu qu'"Azerion n'a pas le droit actuel de mettre fin à l'accord". Bidstack a ajouté qu'elle avait l'intention de réclamer des dommages et intérêts.

Des progrès commerciaux significatifs ont été réalisés indépendamment de la relation de Bidstack avec Azerion, a déclaré la société. La société dispose d'un pipeline "robuste" grâce à son équipe de vente nord-américaine, et a conclu des accords avec des revendeurs supplémentaires pour "assurer une couverture mondiale" sur les marchés non essentiels et non exclusifs.

