Biesse SpA est une entreprise italienne active dans le secteur des machines. Elle conçoit et fabrique des machines et des systèmes utilisés pour fabriquer des meubles, des portes et des fenêtres, ainsi que des articles en bois, en verre et en pierre. La société opère à travers cinq unités. L'unité Bois se concentre sur la production et la distribution de machines et de systèmes pour le travail du bois. L'unité Verre s'occupe de la production et de la distribution de machines pour le traitement du verre. L'unité Mécatronique fabrique des composants mécaniques et électroniques. L'unité Metal & Plastic est spécialisée dans la production et la distribution de machines et de systèmes pour le travail du métal et du plastique. L'unité Stone est spécialisée dans la production et la distribution de centres de travail CNC pour la transformation de la pierre naturelle et synthétique.

Secteur Machines et équipements industriels