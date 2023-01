Biffa reçoit l'approbation financière de Gibraltar pour le rachat d'ECP

Biffa PLC - société de gestion durable des déchets basée à High Wycombe, Angleterre - reçoit l'approbation de la Commission des services financiers de Gibraltar concernant la proposition de rachat de Biffa par ECP V LLC. ECP est un investisseur dans les domaines de la transition énergétique, des énergies renouvelables et des infrastructures qui, via Bears Bidco Ltd, cherche à acquérir Biffa. Biffa indique que le rachat reste soumis à la sanction du tribunal, avec une audience prévue pour le 25 janvier. En septembre, Biffa a accepté une offre de rachat de 1,3 milliard de GBP de la part d'ECP, le rachat devant être effectif à partir du 26 janvier.

Cours actuel de l'action : 409,60 pence, en hausse de 0,4% à Londres mardi à midi.

Variation sur 12 mois : +19%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

