(Alliance News) - Bifire Spa a annoncé lundi le début des activités de sa quatrième usine à Seregno.

L'usine, qui s'ajoute à celles de Desio, Paderno Dugnano et Varedo, a une superficie de plus de 12 000 mètres carrés et est entièrement dédiée à la production d'Aquafire, une dalle en béton allégé renforcé de fibres, totalement ignifugée, avec la possibilité de varier ses dimensions en fonction des besoins du client et donc de répondre aux exigences des marchés DACH, comme l'a expliqué l'entreprise dans une note.

Conformément à son objectif de renforcer sa présence sur le marché représenté par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, Bifire a ouvert une succursale de vente à Munich en février dernier afin de développer plus efficacement les activités dans la région.

Alberto Abbo, directeur général de Bifire, a déclaré : "Pour Bifire, l'usine de Seregno est stratégique car elle vise à répondre aux besoins du marché DACH, où nous avons l'intention d'augmenter considérablement notre part de marché dans les années à venir. En particulier, la nouvelle usine présente une nouveauté importante : Aquafire sera en effet produit d'une manière totalement respectueuse de l'environnement, puisque le processus de production implique la réutilisation totale des déchets".

"Cela renforce encore l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable et des principes ESG. Avec cette étape importante, Bifire réalise et confirme une fois de plus ce qui avait été promis lors de l'introduction en bourse."

Le cours de l'action Bifire est stable à 3,08 euros.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

