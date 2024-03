Bifire SpA est un fabricant basé en Italie, principalement engagé dans l'industrie de l'ignifugation et de l'isolation thermique. La société produit Aquafire, un panneau de ciment léger renforcé de fibres, résistant à l'eau et au feu, pour les systèmes de construction à sec, Acquafire Led, conçu pour la création d'effets de lumière LED, également pour les environnements extérieurs, les douches, les saunas, les bains turcs et les piscines, et BILIFE SANUS, un panneau d'isolation recyclable empêchant la formation de moisissures, parmi d'autres. L'entreprise est présente dans le monde entier.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier