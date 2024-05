Big 5 Sporting Goods Corporation est un détaillant d'articles de sport dans l'ouest des États-Unis. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Big 5 Corp. Sa gamme de produits comprend des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport, ainsi qu'une large sélection d'équipements de plein air et de sport pour les sports d'équipe, le fitness, le camping, la chasse, la pêche, les loisirs à domicile, le tennis, le golf et les loisirs d'hiver et d'été. La société exploite environ 430 magasins et une plateforme de commerce électronique sous le nom de Big 5 Sporting Goods. Elle propose une gamme complète de produits dans des magasins de sport traditionnels d'une superficie moyenne d'environ 12 000 pieds carrés. Ses magasins proposent une gamme de produits de diverses marques, notamment adidas, Coleman, Columbia, Everlast, New Balance, Timex, Rawlings, Skechers, Spalding, Under Armour, Hillerich & Bradsby, Mueller Sports Medicine, Igloo et d'autres. Elle exploite un centre de distribution de 953 000 pieds carrés situé à Riverside, en Californie.

Secteur Détaillants autres spécialités