La progression vers la Phase 3 constitue un jalon majeur pour la plateforme unique d'immunothérapie DiversitAb™ de SAB qui produit des anticorps polyclonaux entièrement humains sans donneurs humains

Les deux doses de SAB-185 à avoir été testées lors de la Phase 2 ont atteint l'objectif d'efficacité prédéfini lors d'une analyse provisoire

SAB Biotherapeutics annonce que le SAB-185 a reçu une très bonne évaluation d'un comité de contrôle des données (CICD) et qu'il progresse désormais vers la Phase 3 dans le cadre de l'essai ACTIV-2 sponsorisé par les National Institutes of Health (NIH) pour le traitement de la COVID-19

SAB Biotherapeutics (SAB), une société biopharmaceutique de stade clinique dotée d'une plateforme innovante d'immunothérapie produisant des anticorps polyclonaux entièrement humains très puissants et particulièrement ciblés, sans besoin de donneurs humains, a annoncé aujourd'hui qu'un comité indépendant de contrôle des données (CICD) a finalisé son examen prédéterminé des données de l'analyse provisoire sur l'innocuité et l'efficacité du SAB-185 dans la section de Phase 2 de l'essai ACTIV-2 et a recommandé sa progression vers la Phase 3. Le SAB-185 est un candidat thérapeutique à base d'anticorps polyclonal entièrement humain, particulièrement ciblé, neutralisant général, pour le traitement de patients non hospitalisés atteints de la forme légère à modérée de la COVID-19. Il est en cours d'évaluation dans le cadre de l'essai ACTIV-2 financé et mené par le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH) américains, en collaboration avec le AIDS Clinical Trials Group. Le SAB-185 progresse vers l'essai de Phase 3, sur la base de sa réponse aux critères de gradation prédéterminés.

"La progression du SAB-185 vers la Phase 3 constitue un jalon majeur pour notre plateforme d'immunothérapie DiversitAb™, qui produit de manière unique des anticorps polyclonaux ciblés entièrement humains ayant tout un ensemble d'applications dans le cadre du traitement d'autres maladies infectieuses et conditions médicales," a affirmé Eddie J. Sullivan, PhD, cofondateur, président et directeur général de SAB Biotherapeutics. "La récente publication de données non cliniques démontrant la puissante neutralisation par le SAB-185 de plusieurs variants émergeants du SARS-CoV-2 a fourni de nouvelles preuves selon lesquelles ce candidat thérapeutique possède le potentiel de devenir un traitement précieux de la forme légère à modérée de la COVID-19. Nous nous réjouissons à l'idée de finaliser l'essai de Phase 3 et, s'il est concluant, de saisir l'opportunité de rendre le SAB-185 largement disponible pour les nombreux patients atteints de la COVID-19 qui luttent contre cette maladie persistante et évolutive," a-t-il ajouté.

Les faibles et fortes doses de SAB-185 testées lors de la Phase 2 ont toutes deux atteint l'objectif prédéterminé en termes d'efficacité (pour la progression en Phase 3), et semblaient sûres lors de l'analyse provisoire. Les chercheurs du NIAID et du SAB finalisent actuellement la dose à privilégier pour l'évaluation en Phase 3.

La Phase 3 de l'essai ACTIV-2 est une étude randomisée, sans insu, active, contrôlée par un traitement comparateur, via une plateforme adaptative, qui évaluera l'innocuité et l'efficacité cliniques du SAB-185, en comparaison avec un traitement témoin actif par anticorps monoclonaux chez des personnes atteintes de la forme légère à modérée de la COVID-19, qui présentent un risque supérieur de progression vers une hospitalisation. Cette phase de l'essai a recruté environ 600 participants qui ont reçu l'agent expérimental SAB-185, et 600 autres auxquels a été administré un traitement comparateur actif. Les principales mesures de résultats de l'essai de Phase 3 incluront l'innocuité et la non-infériorité pour la prévention d'un critère d'évaluation combiné de l'hospitalisation ou du décès, toutes causes confondues, jusqu'au jour 28 de l'étude.

Pour de plus amples informations au sujet de l'essai de Phase 3, veuillez consulter le site clinicaltrials.gov (Identifiant: NCT04518410).

Le 22 juin 2021, SAB a annoncé un projet de fusion avec Big Cypress Acquisition Corp. (NASDAQ: BCYP). L'opération devrait être clôturée au quatrième trimestre 2021.

À propos du SAB-185

Le SAB-185 est un candidat thérapeutique à base d’anticorps polyclonaux entièrement humains qui fait l'objet d'une étude de Phase 3 pour le traitement des patients non hospitalisés atteints de la forme légère à modérée de la COVID-19. Il a été développé à partir du nouveau programme exclusif RRAP (Rapid Response Antibody Program) de SAB, DiversitAb™, en collaboration avec le gouvernement des États-Unis, dans le cadre du Countermeasures Acceleration Group, anciennement Opération Warp Speed. Dans les études non cliniques, le nouveau candidat thérapeutique a montré sa puissante capacité de neutralisation des souches de variants de Munich, de Washington et autres, y compris des souches Delta et Lambda. Les données précliniques ont également montré que le SAB-185 était bien plus puissant que l’immunoglobuline G (IgG) de convalescence d’origine humaine.

Le JPEO-CBRND (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense) du département américain de la Défense apporte un soutien direct au développement du SAB-185 pour le compte de l’OASD(HA) (Office of the Assistant Secretary of Defense for Health Affairs), de la DHA (Defense Health Agency), ainsi que la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui fait partie du Bureau du secrétaire-adjoint pour la préparation et l'intervention, auprès du département de la Santé et des Services à la personne (DHHS), dans le cadre du contrat n°MCDC 2019-448.

À propos de SAB Biotherapeutics, Inc.

SAB Biotherapeutics, Inc. (SAB) est une société biopharmaceutique de stade clinique qui promeut une nouvelle classe d’immunothérapies à base d’anticorps polyclonaux entièrement humains. En utilisant son génie génétique et sa science des anticorps, SAB a développé des troupeaux bovins trans-chromosomiques (transchromosomic (Tc) Bovine™ herds) produisant des anticorps entièrement humains ciblant des maladies spécifiques, y compris des maladies infectieuses telles la COVID-19 et la grippe, les troubles du système immunitaire notamment le diabète de type 1 et la transplantation d'organes, ainsi que le cancer. La plateforme polyvalente de SAB, DiversitAb™, s'applique à une vaste gamme de besoins importants non satisfaits en termes de maladies humaines. Elle produit des immunothérapies polyclonales humaines naturelles, spécifiquement ciblées et aux effets puissants. SAB fait actuellement progresser plusieurs programmes cliniques. La Société a conclu plusieurs collaborations avec le gouvernement des États-Unis et des sociétés pharmaceutiques internationales. Pour en savoir plus à propos de SAB, veuillez visiter: http://www.sabbiotherapeutics.com et suivez @SABBantibody sur Twitter.

