Big Pharma Split Corp. est un fonds d'investissement canadien. Les objectifs d'investissement de la société pour les actions privilégiées sont de fournir à leurs détenteurs des distributions en espèces préférentielles cumulatives fixes trimestrielles d'un montant de 0,125 $ par action privilégiée et de rembourser le prix d'émission initial de 10,00 $ aux détenteurs à la date d'échéance. Ses objectifs d'investissement pour les actions de catégorie A sont de fournir à leurs détenteurs des distributions mensuelles régulières et non cumulatives de 0,1031 $ par action de catégorie A, ce qui représente un rendement sur le prix d'émission des actions de catégorie A de 8,25 % par an sur le prix d'émission de 15,00 $ par action de catégorie A, et d'offrir aux détenteurs la possibilité d'une croissance de la valeur nette d'inventaire par action de catégorie A. Il investira dans un portefeuille initialement équipondéré (le portefeuille) composé de titres de participation de dix émetteurs, choisis par le gestionnaire de portefeuille dans l'univers investissable. Le gestionnaire de portefeuille est Harvest Portfolios Group Inc.

Secteur Fonds communs de placement