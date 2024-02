Big River Industries Limited est un fabricant et un distributeur diversifié de bois et de produits de construction. Les principales activités de la société comprennent la fabrication de placage, de contreplaqué et de contreplaqué, ainsi que la distribution de matériaux de construction. Ses secteurs d'activité sont les panneaux et la construction. Le secteur des panneaux comprend trois sites de fabrication et six sites de distribution de panneaux de bois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment Construction comprend 17 sites qui vendent des produits de construction, des produits commerciaux et des produits de coffrage en Australie. Il s'agit d'une entreprise australienne intégrée de produits du bois qui opère sur l'ensemble du continuum, de l'approvisionnement en matières premières à la vente de produits finis aux utilisateurs finaux. Elle fabrique des contreplaqués de résineux et de feuillus ainsi que des contreplaqués de construction en Australie. Elle vend également des produits de coffrage consommables en Australie. C'est un négociant national de bois et de produits de construction associés pour le commerce local, les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises.

