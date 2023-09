(Alliance News) - Big Technologies PLC a fait état mardi d'une amélioration de ses bénéfices au premier semestre, mais a présenté des prévisions à la baisse.

Les actions de la société de technologie de surveillance à distance des personnes basée à Rickmansworth, en Angleterre, ont chuté de 5,9 % à 216,50 pence chacune à Londres mardi matin.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté de 19 % pour atteindre 27,3 millions de livres sterling, contre 22,9 millions de livres sterling un an plus tôt. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 2,1 %, passant de 8,9 millions de livres sterling à 9 millions de livres sterling.

"Nous avons enregistré des revenus et des bénéfices satisfaisants au cours du premier semestre de l'exercice, illustrant clairement notre modèle d'entreprise éprouvé, résilient et générateur de liquidités. Nous avons continué à soutenir les clients nouveaux et existants avec notre offre de produits, en aidant à maintenir la sécurité des sociétés et des communautés dans le monde entier. Nous disposons d'un pipeline de nouveaux produits passionnants en phase finale de développement et nous prévoyons de les proposer à nos clients au cours du second semestre de l'année. La demande pour tous nos produits reste forte et les fondations solides sur lesquelles repose notre entreprise signifient qu'elle est bien positionnée et qu'elle dispose des ressources financières nécessaires pour saisir les opportunités d'amélioration de la valeur au fur et à mesure qu'elles se présentent", a déclaré Sara Murray, directrice générale de Big Technologies.

Big Technologies a déclaré qu'elle disposait de "niveaux élevés de revenus récurrents" et d'une "bonne visibilité des revenus" pour le second semestre de l'exercice.

Elle prévoit un chiffre d'affaires de 54 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année 2023, en supposant que la livre sterling ne se renforce pas et que l'entreprise ne remporte pas de nouveaux contrats. Cela représenterait une croissance du chiffre d'affaires d'environ 7,6 % par rapport aux 50,2 millions de livres sterling de 2022.

Cependant, Big s'attend à une marge de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 60 %, " ce qui se situe dans la partie inférieure des attentes actuelles du marché ".

