Big Technologies PLC est une société basée au Royaume-Uni qui développe et fournit des technologies et des services de surveillance à distance à une série de clients nationaux et internationaux. La société fournit des produits et des services sous un certain nombre de marques et de noms commerciaux, qui sont utilisés dans le cadre d'activités au sein des principaux marchés de la justice pénale et des soins de santé. L'entreprise a créé une plateforme technologique intégrée, comprenant des solutions matérielles et logicielles pour la surveillance à distance des personnes sur la base d'un abonnement de type SaaS (Software-as-a-Service). Sa solution Buddi pour la gestion et la réinsertion des délinquants permet la surveillance à distance des personnes dans le secteur de la justice pénale afin de contribuer au contrôle et à la réinsertion des délinquants et d'assurer la protection des communautés locales. Le Buddi Smart Tag est une étiquette de cheville intelligente, sécurisée et d'une seule pièce, qui intègre plusieurs technologies pour fournir des informations de localisation précises minute par minute, avec une durée de vie prolongée de la batterie.

Secteur Equipements et pièces électroniques