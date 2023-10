(Alliance News) - Big Yellow Group PLC a confirmé mercredi avoir levé 110 millions de livres sterling en actions nouvelles, comme prévu, afin de poursuivre la construction de ses magasins existants.

L'opérateur d'installations de self-stockage basé dans le Surrey, en Angleterre, a d'abord annoncé l'offre d'actions mardi après la clôture du marché londonien.

Tôt mercredi, il a déclaré avoir levé 108,4 millions de livres sterling grâce au placement d'actions auprès d'investisseurs institutionnels et des directeurs exécutifs de la société, ainsi que 1,6 million de livres sterling dans le cadre d'une offre de détail distincte via la plateforme PrimaryBid. Le prix des deux offres était de 954 pence par action.

Les actions de Big Yellow étaient en baisse de 0,3 % à 970,00 pence à Londres mercredi à la mi-journée.

Au total, 11,6 millions de nouvelles actions ont été émises, ce qui équivaut à 6,3 % de l'ensemble des actions avant l'augmentation de capital.

Parmi les directeurs ayant participé à l'opération, le président exécutif Nicholas Vetch a acheté 264 550 actions et le directeur général James Gibson en a acheté 31 746.

En mai 2022, l'entreprise a suspendu la construction de tous les projets qui n'étaient pas encore en cours en raison de conditions défavorables. Ces conditions se sont considérablement améliorées.

Elle a l'intention de poursuivre la construction de six sites initiaux, dont Farnham Road, Slough, Wapping, Wembley, Queensbury, Staines et Slough Bath Road, qui disposent tous d'un permis de construire, pour un coût supplémentaire de 90 millions de livres sterling. La construction se poursuivra ensuite sur les autres sites détenus par l'entreprise, pour un coût supplémentaire de 147 millions de livres sterling.

Big Yellow a déclaré que le revenu d'exploitation net prévu de l'augmentation de la capacité totale de 902 000 pieds carrés est de 30,4 millions de livres sterling.

Elle a expliqué que le placement sera marginalement rentable à court terme et devrait l'être de manière significative à moyen et long terme.

La dette nette s'élève à 498,2 millions de livres sterling, et l'entreprise a déclaré que le placement lui permettrait de développer ses sites avec planification sans augmenter les niveaux absolus de la dette. Un financement supplémentaire devrait provenir de la vente de terrains et de biens immobiliers excédentaires pour un montant d'environ 90 millions de livres sterling au cours des 18 prochains mois, en plus des flux de trésorerie conservés.

Mardi, Big Yellow a également fait le point sur ses activités pour les six mois se terminant en septembre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % au cours de la période, avec des revenus de stockage en hausse de 7 %, compensés par une croissance plus faible des revenus non liés au stockage. L'espace moyen occupé pour la période a baissé de 1 % par rapport à l'année dernière, avec une croissance moyenne des tarifs de 8 %.

La demande et la croissance des revenus à Londres et dans le Sud-Est, qui représentent 74 % des revenus, ont été plus fortes que celles des magasins régionaux.

