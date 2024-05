Big Yellow Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des services de self-stockage et des services connexes. La société propose des unités de self-stockage sécurisées et modernes pour les particuliers et les entreprises. Elle opère à partir d'une plateforme de 107 installations de stockage, dont 24 sous la marque Armadillo Self Storage. Les filiales de la société comprennent Big Yellow Self Storage Company Limited, qui s'occupe de self-stockage ; Big Yellow Construction Company Limited, qui s'occupe de gestion de construction ; Big Yellow Holding Company Limited, qui est une société holding ; BYRCo Limited, qui s'occupe de gestion immobilière, Big Yellow Limited Partners, qui s'occupe de self-stockage ; Armadillo Storage Holding Company Limited, qui est une société holding ; Kator Storage Limited, qui s'occupe de self-stockage ; The Last Mile Company Limited, qui est une société holding et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé