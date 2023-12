Big Yellow Group PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans la fourniture de services de self-stockage et de services connexes. La société fournit des unités de self-stockage modernes et décrochables pour les particuliers et les entreprises. Elle opère à partir d'une plateforme de 106 installations de stockage, dont 24 sous la marque Armadillo Self Storage. La société opère à partir d'une plateforme d'environ 108 magasins principalement en pleine propriété. La surface locative maximale de la plate-forme est d'environ 6,3 millions de pieds carrés. Les filiales de la société comprennent Big Yellow Self Storage Company Limited, qui est engagée dans le self-stockage ; Big Yellow Construction Company Limited, qui est engagée dans la gestion de la construction ; Big Yellow Holding Company Limited, qui est une société holding ; BYRCo Limited, qui est engagée dans la gestion immobilière, Big Yellow Limited Partners, qui est engagée dans le self-stockage ; Armadillo Storage Holding Company Limited, qui est une société holding ; Kator Storage Limited, qui est un self-stockage, et plus encore.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé