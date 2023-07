(Alliance News) - HSBC n'a plus de note d'achat pour le secteur immobilier britannique et estime que les perspectives à court et moyen terme sont "particulièrement précaires".

Le courtier a expliqué que les performances de l'immobilier britannique restent fermement liées aux taux directeurs et que la perspective d'une récession est de nouveau d'actualité.

"Les dernières données sur l'inflation, suivies de l'augmentation plus forte que prévu des taux directeurs de la Banque d'Angleterre et de la révision à la hausse des taux directeurs par les prévisionnistes, laissent présager une nouvelle série de baisses des prix des actifs dans le secteur immobilier", a déclaré HSBC.

En conséquence, la banque a revu à la baisse ses prévisions de valeur d'actif net dans tous les secteurs, réduit ses objectifs de prix et abaissé ses notes.

HSBC a déclaré que ses prix cibles sont tous inférieurs aux moyennes du consensus.

Elle estime que les actions des sociétés immobilières cotées en bourse prévoient une nouvelle baisse de plus de 20 % des valeurs en capital, malgré une croissance généralisée des loyers dans les différents sous-secteurs.

Toutefois, HSBC a déclaré qu'elle pensait qu'une augmentation plus forte des taux d'intérêt rendait le risque négatif pour les valeurs en capital et la croissance des loyers plus important. Elle a également souligné l'importance du risque de refinancement en cours à des taux plus élevés, en particulier dans les bureaux et le commerce de détail.

HSBC a fait passer Assura, Big Yellow, Derwent London, Great Portland Estates, Safestore, Segro et Shaftesbury de "acheter" à "conserver". Elle a également fait passer British Land et Land Securities de "acheter" à "réduire", et Hammerson de "conserver" à "réduire".

Les objectifs de prix pour Assure sont passés de 75 pence à 49 pence, pour Big Yellow de 1 250 pence à 903 pence, pour Derwent London de 2 622 pence à 2 144 pence, pour Great Portland de 558 pence à 424 pence, pour Safestore de 1 130 pence à 770 pence, pour Segro de 1 054 pence à 608 pence et pour Shaftesbury de 138 pence à 121 pence. Les objectifs de British Land sont passés de 386 à 233 pence, ceux de Land Securities de 648 à 485 pence et ceux de Hammerson de 24 à 12 pence.

