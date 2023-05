Les revenus de Big Yellow augmentent, la hausse des loyers compensant la baisse des taux d'occupation

(Alliance News) - Big Yellow Group PLC a annoncé lundi une augmentation de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, l'augmentation des loyers ayant compensé la baisse des taux d'occupation.

L'opérateur d'installations de self-stockage basé dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires de l'année au 31 mars s'élevait à 188,8 millions de livres sterling, en hausse de 10% par rapport à 171,3 millions de livres sterling l'année précédente, reflétant de nouveaux magasins et trois mois supplémentaires d'Armadillo, qui a été acquis en juillet 2021.

Le chiffre d'affaires des magasins à périmètre constant a augmenté de 7 %, passant de 151,8 millions de livres sterling à 162,9 millions de livres sterling, principalement en raison de l'augmentation des loyers moyens obtenus.

Le président exécutif Nicholas Vetch a déclaré : "Nos modèles de tarification pour les clients nouveaux et existants ont permis d'atténuer l'impact d'une inflation plus élevée et d'améliorer les loyers moyens obtenus, ce qui a été le principal moteur de la croissance du chiffre d'affaires.

Le bénéfice statutaire avant impôt a chuté à 75,3 millions de livres sterling, contre 698,9 millions de livres sterling l'année précédente, bien que l'année précédente ait inclus un excédent de réévaluation de 597 millions de livres sterling.

Sur une base ajustée, le bénéfice avant impôt a augmenté de 10 %, passant de 96,8 millions de livres sterling à 106 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires des magasins pour le quatrième trimestre s'est élevé à 46,1 millions de livres sterling, soit une augmentation de 6 % par rapport aux 43,6 millions de livres sterling du même trimestre de l'année précédente, le taux de croissance ayant légèrement ralenti par rapport aux 6,4 % enregistrés au troisième trimestre.

Le taux d'occupation à périmètre constant a diminué de 2,0 points de pourcentage pour atteindre 84,0 % en glissement annuel, tandis que le taux d'occupation à la fermeture, reflétant la capacité supplémentaire de cinq magasins récemment ouverts, a baissé de 2,8 points de pourcentage.

Le loyer net moyen réalisé par pied carré à périmètre constant a augmenté de 10 % en glissement annuel, passant de 30,35 GBP à 33,31 GBP, et le loyer net de clôture à périmètre constant a augmenté de 9 %, passant de 31,80 GBP en mars 2022 à 34,60 GBP.

Big Yellow a déclaré que le permis de construire a été accordé pour de nouveaux magasins à Staines et à Farnham Road, Slough, ce qui signifie que sept magasins en cours de construction ont maintenant un permis de construire.

Le bénéfice EPRA par action était de 56,5 pence, en hausse de 8 % par rapport à 52,5 pence l'année dernière, tandis qu'un dividende final de 22,9 pence a donné un paiement total de 45,2 pence, en hausse de 8 % par rapport à 42,0 pence.

En ce qui concerne l'avenir, la société reste positive.

"Nous sommes convaincus que la plateforme existante de magasins continuera à fournir un flux de revenus résistant, avec une marge d'augmentation, y compris à partir du pipeline de nouveaux magasins".

Les actions de Big Yellow ont clôturé en baisse de 0,4 % à 1 160,28 pence chacune à Londres lundi.

