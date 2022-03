BigBear.ai Holdings, Inc. : Oppenheimer persiste à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 154 M - 140 M Résultat net 2021 -9,35 M - -8,51 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 -84,0x Rendement 2021 - Capitalisation 1 025 M 1 025 M 933 M Capi. / CA 2021 6,64x Capi. / CA 2022 5,59x Nbr Employés - Flottant 27,7% Graphique BIGBEAR.AI HOLDINGS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 7,56 $ Objectif de cours Moyen 10,00 $ Ecart / Objectif Moyen 32,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Reginald Brothers Chief Executive Officer & Director Joshua Kinley Chief Financial Officer Peter Cannito Chairman Brian Frutchey Chief Technology Officer Keith Conner Chief Information & Data Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BIGBEAR.AI HOLDINGS, INC. 33.57% 1 025 MICROSOFT CORPORATION -9.71% 2 276 648 ATLASSIAN CORPORATION PLC -25.46% 72 043 SEA LIMITED -48.09% 65 252 DASSAULT SYSTÈMES SE -14.47% 64 907 SYNOPSYS INC. -13.46% 48 825