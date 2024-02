BigBear.ai Holdings, Inc. est une solution d'intelligence artificielle (IA) pour la prise de décision. La société opère à travers deux segments : Cyber & Engineering et Analytics. Le segment Cyber & Engineering fournit des technologies haut de gamme et des services de conseil en gestion à ses clients et se concentre sur les domaines de l'ingénierie du cloud et des technologies de l'information d'entreprise (IT), de la cybersécurité, des opérations de réseau informatique et sans fil, de l'ingénierie des systèmes, de la stratégie et de la planification des programmes. Le segment Analytics fournit une technologie haut de gamme et des services de conseil à ses clients et se concentre sur les domaines du big data computing et des solutions analytiques, y compris les solutions logicielles analytiques prédictives et prescriptives. La société compte parmi ses clients des agences fédérales de défense et de renseignement, des fabricants, des fournisseurs de logistique tiers, des détaillants, des organisations de soins de santé et de sciences de la vie.

Secteur Services et conseils en informatique