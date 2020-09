Bigben : Oddo BHF, à l'achat, remonte sa cible

02/09/2020 | 09:59

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Bigben Interactive, tout en réaffirmant son opinion 'Achat' sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 18,5 à 19 euros, pour un potentiel de +43%.



'Notre opinion positive est confirmée à ce stade. Bien que les incertitudes persistent, les perspectives du groupe restent très bonnes. Bigben devrait continuer de bénéficier de l'accélération du développement de Nacon (pipe de jeux fournis, digital bien orienté, succès en accessoires, poursuite du M&A...) mais aussi de la reprise des activités Mobile/Audio (nouveaux canaux de distribution, gammes innovantes...)', retient Oddo BHF.



