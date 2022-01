Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 janvier 2022

© AOF 2022

Bigben InteractiveLe groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Eurobio-ScientificLe spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.LumibirdLe spécialiste des technologies laser publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.InterparfumsLe fabricant de parfums sous licence publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.McPhy EnergyLe spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Rémy CointreauLe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SebLe fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Sword GroupLe spécialiste de la transformation technologique et digitale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Groupe CritL'entreprise de travail temporaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.PartoucheLe casinotier publiera (après Bourse) ses résultats annuels.SoitecLe spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Solutions 30Le fournisseur de services aux entreprises publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Aramis GroupLe spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Elior GroupLe spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.JcDecauxLe spécialiste de la publicité urbaine publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Kaufman et BroadLe groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats annuels.LVMHLe groupe de luxe publiera ses résultats annuels.Maisons du MondeL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.MersenL'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera son chiffre d'affaires annuel.Sartorius Stedim BiotechLe fournisseur franco-allemand d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.STMicroelectronicsLe spécialiste des puces électroniques publiera ses résultats annuels.Aucune publication n'est attendue.