BIGBEN INTERACTIVE : relève son objectif annuel de marge opérationnelle courante

Bigben Interactive a publié lundi soir ses résultats du premier semestre 2020-2021 (avril à septembre). Ainsi, le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio a dégagé un bénéfice net de 9,7 millions d'euros sur la période (+16,7%) et un bénéfice opérationnel courant de 16,9 millions d’euros (+26,4%), d’où il découle une marge opérationnelle courante de 12,5 % (+ 2 points). Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'élève à 135,8 millions d'euros au premier semestre 2020-2021, en hausse de 6,9 %.



Globalement, Bigben Interactive met en avant sa rigueur de gestion, sa capacité d'adaptation à un environnement économique instable et la dynamique de l'activité Nacon Gaming.



A fin septembre 2020, Bigben affiche une structure bilancielle solide avec des capitaux propres qui progressent de 4% à 293,7 millions d'euros (contre 282,4 millions à fin mars 2020) et d'une trésorerie qui s'élève à 131 millions d'euros.



Compte tenu de ces éléments, Bigben vise désormais une marge opérationnelle courante " supérieure à 12% " pour l'exercice 2020-2021, contre " supérieure à 10% " précédemment. Le groupe a, en outre, confirmé son objectif annuel d'un chiffre d'affaires compris entre 270 et 290 millions d'euros.



Enfin, Bigben réitère également ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-2023 d'un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et d'une marge opérationnelle courante égale à 13%.