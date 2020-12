BIGBEN : Invest Securities revalorise

Données financières EUR USD CA 2021 287 M 346 M - Résultat net 2021 21,3 M 25,6 M - Tréso. nette 2021 49,5 M 59,8 M - PER 2021 16,2x Rendement 2021 1,30% Capitalisation 347 M 418 M - VE / CA 2021 1,04x VE / CA 2022 0,90x Nbr Employés 710 Flottant 67,7% Graphique BIGBEN INTERACTIVE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BIGBEN INTERACTIVE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 21,13 € Dernier Cours de Cloture 17,40 € Ecart / Objectif Haut 29,3% Ecart / Objectif Moyen 21,4% Ecart / Objectif Bas 12,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Fabrice Lemesre Chief Executive Officer Alain Falc Chairman Michel Bassot Chief Operating Officer Anne-Catherine Moulin Chief Financial Officer Jacqueline de Vrieze Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BIGBEN INTERACTIVE 8.48% 418 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. 43.72% 20 062 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 47.44% 19 759 HASBRO, INC. -8.92% 12 748 UBISOFT ENTERTAINMENT 27.77% 11 736 MATTEL 15.87% 5 391