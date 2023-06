Bigben Interactive figure parmi les leaders européens de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception et distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo (54,9%) : manettes, volants, cartes mémoire, pistolets, etc. En outre, le groupe développe une activité d'édition de logiciels de jeux vidéo ; - conception et distribution d'accessoires pour téléphones mobiles (33,6%) ; - développement et vente de produits audio électroniques grand public (11,5%) : chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, radios, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (30,1%), Amérique du Nord (17%), Asie (6,8%) et Afrique (0,2%).

Secteur Jouets et produits pour enfants