BIGBEN: RÉSULTATS ANNUELS 2022-2023

Communiqué de presse

Lesquin, 30 mai 2022 18h00

RÉSULTATS 2022-2023 :

CHIFFRE D’AFFAIRES : 283,5 M€ EN HAUSSE DE 2,8%

RÉSULTAT OPERATIONNEL À 19,8 M€ EN PROGRESSION DE 48,3%

CROISSANCE FORTE ET RENTABLE ATTENDUE EN 2023-24 GRÂCE NOTAMMENT À LA PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ NACON

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce ce jour ses résultats consolidés pour le

l’exercice 2022-23 (du 1er avril au 31 mars) tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu en date du 30 mai 2023.

Consolidés en M€ IFRS 2022-23 2021-22 Var. Chiffre d’affaires 283,5 275,7 +2,8% Marge Brute

En % du CA 127,0

44,8% 109,2

39,6%



+16,3%



Résultat opérationnel courant avant charge IFRS2 sur le plan d’actions gratuites

En % du CA 17,0

6,0%







21,0

7,6%











-19,1%







Éléments non récurrents 2,8 (7,6) Résultat opérationnel

En % du CA 19,8



7,0% 13,3

4,8% +48,3% Résultat financier (4,2) 2,1 Résultat avant impôt

En % du CA 15,6

5,5% 15,4

5,6% +0,9% Impôt sur les Résultats (2,8) (5,1) Résultat net de la période

En % du CA 13,0

4,6% 10,3

3,7%

+26,6%





Le Groupe Bigben affiche sur l’exercice 2022-23 un chiffre d’affaires de 283,5 M€ en croissance de 2,8% par rapport à l’exercice précédent. Sur la période NACON réalise un chiffre d’affaires de 156,0 M€ stable par rapport à l’exercice précédent et Bigben – AudioVidéo/Telco affiche un chiffre d’affaires de 127,5 M€ en progression de 6,4%.

La Marge Brute, sous l’effet d’un mix-produits plus favorable, atteint 127,0 M€, faisant ressortir une marge brute sur chiffre d’affaires en amélioration de 5,2 points à 44,8%.

L’Ebitda après IFRS2 et éléments non récurrents s’établit à 55,4 M€ en progression de 29,8% et représente 19,5% du chiffre d’affaires.

Le résultat net constitue un bénéfice de 13,0 M€, soit 4,6% du chiffre d’affaires, contre 10,3 M€ l’exercice dernier (3,7% du CA).

Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON-GAMING BIGBEN - AUDIOVIDEO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 2022-23 2021-22 Var. 2022-23 2021-22 Var. Chiffre d’affaires 156,0 155,9 +0% 127,5 119,8 +6,4% Marge Brute 92,1 77,8 +18,4% 34,9 31,4 +11,1% En % du CA 59,1% 49,9% 27,4% 26,2% EBITDA* 48,9 39,0 +25,5% 6,5 3,7 +75,7% En % du CA 31,4% 25% 5,1% 3,1% Résultat opérationnel 17,3 13,3 +29,8% 2,5 0 11,1% 8,5% 1,9% -

*EBITDA après IFRS2 et éléments non récurrents

NACON GAMING. Sur l’exercice, malgré le décalage de la sortie de plusieurs jeux, l’activité Jeux enregistre une croissance de 66,3% à 90,5 M€. L’activité Accessoires est en repli de 36,6% à 61,2 M€, pénalisée par la pénurie de consoles qui a provoqué une forte baisse du marché mondial des accessoires. Au total, Nacon réalise un chiffre d’affaires de 156,0 M€, stable par rapport à l’exercice précédent.

La marge brute est en forte hausse (+18,4%) par rapport à l’exercice dernier. Elle s’établit à 92,1 M€ et représente 59,1% du chiffre d’affaires (49,9% du CA en n-1). Un mix-produits avec un poids relatif moindre des Accessoires (39% du chiffre d’affaires total versus 62% en n-1) explique cette évolution.

Les frais généraux progressent sous l’effet des nombreux développements en cours mais également de l’intégration en année pleine des croissances externes réalisées en 2021-22 et de l’acquisition de Daedalic Entertainment en avril 2022.

L’Ebitda après IFRS2 et éléments non récurrents ressort à 48,9 M€ en progression de 25,5% par rapport à l’exercice dernier (39,0 M€ en n-1) et représente 31,4% du chiffre d’affaires (25% en n-1).

Le résultat opérationnel progresse de 29,8% et s’établit à 17,3 M€ soit 11,1% du chiffre d’affaires.

Le résultat net constitue un bénéfice de 12,8 M€, soit 8,2% du chiffre d’affaires, contre 10,0 M€ l’exercice dernier (6,4% du CA).

BIGBEN – AUDIOVIDEO/TELCO affiche un chiffre d’affaires de 127,5 M€ en croissance de 6,4%. Les accessoires mobiles sont en hausse de 6,2% à 96,8 M€. Le secteur Audio-Vidéo progresse de 6,7% à 30,6 M€, liée notamment à l’intégration de Metronic.

En s’appuyant sur un mix produits orienté vers les marques premium, la marge brute s’élève à 27.6% du chiffre d’affaires. Soit une progression supérieure à 10% par rapport à l’exercice précédent.

L’Ebitda après IFRS2 et éléments non récurrents ressort à 6,5 M€ en progression de 75,7% par rapport à l’exercice dernier.

Le résultat opérationnel affiche une progression de 2,5 M€ par rapport à l’exercice précédent.

Une structure financière solide reflétant les investissements importants dans l’activité Gaming

Au 31 mars 2023, les capitaux propres de Bigben s’établissent à 301,0 M€ et les disponibilités s’élèvent à 65,2 M€. L’endettement net en fin d’exercice ressort à 136,6 M€ en hausse de 82,9 M€ ; le Groupe a dû financer sur l’exercice l’acquisition de Daedalic Entertainment en avril 2022 et a souscrit de nouveaux emprunts bancaires moyen terme pour un montant de 46,5 M€ afin d’accompagner sa stratégie.

La variation du Besoin en Fonds de Roulement évolue favorablement et ressort à 3,0 M€. Le cash-flow opérationnel dégagé sur la période est positif à 53,9 M€. Les investissements (essentiellement l’acquisition de Daedalic Entertainment et les coûts de développement des jeux) s’établissent à 117,8 M€.

Croissance forte et rentable attendue en 2023-2024, tirée par une forte progression de l’activité Gaming

Pour NACON, l’exercice 2023-2024 sera marqué par une activité éditoriale riche avec une vingtaine de jeux qui sortiront sur la période contre 13 jeux sur l’exercice dernier.



Le début de l’exercice a d’ores et déjà vu la sortie de The Lord of the Rings GollumTM, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 et AFL®, tandis que Cricket24 et Rugby24, jeu officiel de la Coupe du Monde de rugby, sortiront respectivement en juin et septembre prochain.

Le back catalogue poursuivra sa croissance sous l’effet mécanique des jeux sortis en 2022-2023.

Enfin, l’activité Accessoires devrait bénéficier de plusieurs facteurs :

un effet de base plus favorable,

une fin des tensions subies en 2022-2023 grâce à l’augmentation du parc de nouvelles consoles,

une offre qui s’étoffera dans les prochains mois avec la sortie de plusieurs produits à fort potentiel.





L’activité de BIGBEN AUDIO-VIDEO/TELCO devrait continuer de bénéficier du retrait des chargeurs et kits piétons pour l’essentiel des nouveaux smartphones. En parallèle, la diversification des canaux de ventes se poursuit afin de développer la vente d’accessoires sur le segment des smartphones reconditionnés.

Enfin, le référencement par Metronic de produits Audio et Charge dans les enseignes GSB ouvre progressivement de nouvelles perspectives commerciales.

Compte tenu d’une croissance qui devrait être soutenue pour NACON Gaming et d’une activité BIGBEN Audio-Vidéo/Telco qui devrait afficher une bonne résistance, le Groupe réaffirme sa confiance et anticipe une croissance forte de son activité sur l’ensemble de l’exercice.

Dividendes

Le Conseil d’Administration de Bigben Interactive a décidé, lors de sa réunion du 30 mai 2023, de soumettre au vote de l’Assemblée Générale Annuelle qui se réunira le 21 juillet 2023 :

Une distribution en nature sous forme d’actions Nacon à concurrence d’une (1) action Nacon pour cinq (5) actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 4.25 % du capital de Nacon.





Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale Annuelle sur ce qui précède, le détachement et la mise en paiement de la distribution en nature d’actions Nacon devraient avoir lieu dans les deux semaines suivant la date de l’Assemblée Générale Annuelle.

Bigben Interactive publiera, à l’occasion de la convocation de l’Assemblée Générale Annuelle, un communiqué de presse détaillé précisant les modalités techniques de la distribution en nature d’actions Nacon.

Lexique

MARGE BRUTE : Chiffre d’affaires - Achats consommés.

EBITDA : Résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale annuelle, le 21 juillet 2023

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023-24 : 24 juillet 2023, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2022-23

283,5 M€











EFFECTIF

Plus de 1300 collaborateurs











INTERNATIONAL

31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audiovidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







