BIGBEN  : nantissement au bénéfice des porteurs d'obligations échangeables en actions Nacon

Bigben Interactive a annoncé la mise en place d'un nantissement au bénéfice des porteurs d'obligations échangeables en actions de la société Nacon tel que prévu lors de l'émission.



Conformément aux modalités initiales des obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Nacon à échéance 2026, Bigben Interactive s'était engagée à ce que les porteurs d'obligations bénéficient, dans un délai ne dépassant pas 60 jours calendaires à compter du 19 février 2021, d'un nantissement de compte-titres sur lequel seraient inscrites des actions existantes Nacon représentant à tout moment 200% du nombre d'actions sous-jacentes aux obligations.



Bigben a conclu une convention de nantissement de compte-titres avec BNP Paribas Securities Services (en qualité d'agent payeur et d'agent centralisateur), la masse des porteurs d'Obligations représentée par Aether Financial Services et Aether Financial Services en qualité de représentant de la masse des obligataires.



La déclaration de nantissement relative au compte-titres ouvert dans les livres de BNP Paribas Securities Services (en qualité de teneur du compte-titres nanti), incluant le compte-espèces associé ouvert dans les livres de BNP Paribas S.A. (en qualité de teneur du compte-espèces nanti), ainsi que l'attestation de constitution de nantissement du compte-titres et l'attestation de constitution de nantissement de compte-espèces associé ont été signées le 9 avril 2021.