Bigben Interactive : DISTRIBUTION EN NATURE D'ACTIONS NACON

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de presse Lesquin,17 juin 2022, 18h DISTRIBUTION EN NATURE D'ACTIONS NACON BIGBEN INTERACTIVE (« BBI » ou la « Société ») informe ses actionnaires des modalités techniques de la distribution en nature d'actions NACON (« Nacon »). Le Conseil d'administration de BBI propose à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle convoquée pour le 22 juillet 2022 (l'« Assemblée Générale ») d'approuver - outre la distribution d'un dividende annuel ordinaire de 0,30 euro par action en numéraire - une distribution en nature sous la forme d'actions Nacon à concurrence d'une (1) action Nacon pour quatre (4) actions BBI détenues et dont les conditions et modalités sont décrites ci-après. Cette distribution en nature d'actions Nacon sera mise en paiement le 29 juillet 2022. Les actions Nacon ainsi distribuées représenteraient environ 5,4 % du capital et des droits de vote de cette dernière. A l'issue de cette opération, BBI conserverait environ 56.575.0501 actions Nacon, soit environ 65,54 % du capital social et 75,12 % des droits de vote2. Les actionnaires de BBI sont invités, pour toutes informations relatives à la société Nacon, à se reporter au document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 6 juillet 2021 sous le numéro R 21-0037 et aux communiqués de presse publiés par Nacon depuis cette date. Ces documents sont disponibles sur le site internet de Nacon (https://corporate.nacongaming.com/espace-investisseurs/). Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscription d'actions Nacon, ni une sollicitation afin d'obtenir un consentement ou un vote favorable en vue d'approuver la distribution décrite dans le présent communiqué, notamment dans une juridiction où une telle sollicitation n'est pas autorisée par les lois de ce pays ou territoire. Etats-Unis d'Amérique Aucune action, valeur mobilière ou autre titre ne peut être offert, vendu ou transféré aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Les actions Nacon objet de la distribution en nature, n'ont pas été et ne seront pas enregistrées, dans le cadre de ladite distribution en nature, aux États-Unis d'Amérique au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et la distribution en nature n'a pas fait l'objet d'une approbation ou d'un rejet par la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ou par toute autre commission d'un État des États-Unis d'Amérique et ni ces commissions, ni la SEC n'ont revu l'exactitude ou le caractère approprié du présent rapport. Toute affirmation contraire peut être considérée comme un délit pénal aux États-Unis d'Amérique. États membres de l'Espace économique européen Le présent rapport ne constitue ni un prospectus ni tout autre document d'offre au sens du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié) et ne peut être considéré comme contenant toutes les informations nécessaires à un investisseur potentiel pour évaluer l'opportunité d'un investissement dans BBI ou Nacon ou devant être incluses dans un prospectus préparé conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié). dont 3.555.937 actions Nacon ont été prêtées à BNP Paribas à des fins de couverture dans le cadre de l'emprunt obligataire émis par Bigben Interactive (se référer à la note 2.2.4 des annexes aux comptes consolidés figurant dans le document d'enregistrement universel déposé par Bigben Interactive le 6 juillet 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D.21-0687). sur la base du nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de Nacon au 31 mai 2022. Page 1 sur 11 1. MODALITES DE LA DISTRIBUTION EN NATURE 1.1. Caractéristiques de la Distribution en Nature BBI détient 61.244.6663 actions Nacon, représentant, sur la base du nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de Nacon au 31 mai 2022, 70,97 % du capital social et 79,12% des droits de vote de cette société. Les actions composant le capital social de Nacon sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie, entièrement libérées, et admises à la négociation sur le marché règlement d'Euronext à Paris, compartiment B, sous le code ISIN FR0013482791. Outre la distribution d'un dividende ordinaire annuel de 0,30 euro par action en numéraire (le « Dividende Ordinaire »), il sera proposé aux actionnaires de BBI, à l'occasion de l'Assemblée Générale, de se prononcer sur une distribution en nature représentée par des actions Nacon à concurrence d'une (1) action Nacon pour quatre (4) actions BBI détenues, dans la limite du Plafond (tel que ce terme est défini ci-après) (la « Distribution en Nature »). Sur la base des informations disponibles au 31 Mai 2022, la Distribution en Nature porterait donc sur environ 4.669.616 actions Nacon4 (parmi les 61.244.666 actions Nacon détenues à cette date par BBI, soit 7.6 % des actions Nacon détenues par BBI). A l'issue de la Distribution en Nature, en prenant pour hypothèse l'absence d'ajustement de la parité retenue d'une (1) actions Nacon pour quatre (4) actions BBI, BBI conserverait environ 56.575.050 actions Nacon, soit 65,54 % du capital social5 et 75,12 % des droits de vote. La Distribution en Nature sera détachée le 27 juillet 2022 et mise en paiement le 29 juillet 2022 (le « Jour de la Mise en Paiement »). La Distribution en Nature bénéficiera à tous les actionnaires de BBI dont les actions auront fait l'objet d'un enregistrement comptable à leur nom à l'issue du jour de bourse précédant le Jour de Mise en Paiement, soit le 28 juillet 2022 (les « Ayants Droit à la Distribution en Nature »). Les acquisitions d'actions BBI effectuées sur Euronext jusqu'au 26 juillet 2022 inclus seront éligibles à la Distribution en Nature (la « Date d'Arrêté des Positions »). En cas de démembrement de propriété des actions Nacon, l'ayant droit à la Distribution en Nature sera le nu- propriétaire, sauf convention contraire. Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller habituel sur ces questions. Les actions BBI auto-détenues à la date d'Arrêté des Positions n'auront pas droit à la Distribution en Nature. Le montant correspondant à la Distribution en Nature : sera déterminé en multipliant le nombre d'actions Nacon distribuées (qu'elles soient remises aux actionnaires de BBI ou cédées à raison des rompus) par le cours de bourse d'ouverture de l'action Nacon le Jour de la Mise en Paiement, sera imputé comptablement en priorité sur le poste « Autres Réserves Disponibles » et, pour le surplus éventuel, sur les postes « Primes d'apport » et « Primes d'émission », étant précisé qu'il sera proposé à l'Assemblée Générale d'affecter la totalité du « Report à nouveau », diminué des sommes prélevées sur ce compte afin de servir le Dividende Ordinaire, au poste « Autres réserves Disponibles » préalablement à la mise en paiement de la Distribution en Nature, et ne pourra excéder le montant du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022 et du report à nouveau, augmenté de celui des réserves et primes distribuables, en application des textes en vigueur et diminué du montant total du Dividende Ordinaire, qui sera prélevé par priorité sur le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022 et le report à nouveau, soit un montant total net estimé à 50.786.949 euros (le « Plafond »). dont 3.555.937 actions Nacon ont été prêtées le 12 février 2021 à BNP Paribas à des fins de couverture dans le cadre de l'emprunt obligataire émis par BBI (se référer à la note 2.2.4 des annexes aux comptes consolidés figurant dans le document d'enregistrement universel déposé par BBI le 6 Juillet 2021 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D21 -0687). Ce nombre est obtenu en multipliant le nombre d'actions BBI donnant droit à la Distribution en Nature, soit 18.678.467 actions BBI (18.699.733 actions composant le capital de BBI, moins 21 266 actions auto détenues), par le ratio de distribution, soit 1 action Nacon pour 4 actions BBI et en prenant pour hypothèse théorique, l'absence de rompus. sur la base du nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de Nacon au 31 Mai 2022 Page 2 sur 11 Dans l'hypothèse où le montant de la Distribution en Nature dépasserait le Plafond, le Conseil d'administration de BBI aura tous pouvoirs afin de procéder à l'ajustement de la parité indiquée ci-dessus, de sorte que le montant mis en distribution n'excède pas le Plafond ; tel serait ainsi le cas, sur la base d'un montant distribuable maximum de 50.786.949 euros et en retenant comme hypothèse qu'environ 4.669.616 actions Nacon seraient distribuées, si le cours de bourse d'ouverture de l'action Nacon le Jour de la Mise en Paiement dépassait 10,88 euros. BBI publiera un communiqué le matin du Jour de la Mise en Paiement, une fois le cours de bourse d'ouverture de l'action Nacon connu, pour confirmer la parité retenue pour la Distribution en Nature et, en cas d'ajustement de la parité, pour informer les actionnaires de toute évolution potentielle du calendrier de la Distribution en Nature. Les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles. En conséquence, lorsque l'attribution à laquelle un actionnaire aura droit par application de la parité retenue ne sera pas un nombre entier d'actions Nacon (soit une détention d'actions BBI inférieure à quatre (4) ou ne correspondant pas à un multiple de quatre (4)), l'actionnaire recevra le nombre d'actions Nacon immédiatement inférieur, complété pour le solde d'une soulte en numéraire dont le montant sera calculé sur la base du prix auquel auront été cédées les actions Nacon correspondant aux rompus. Dès lors, les actionnaires détenant moins de quatre (4) actions BBI au soir de la Date d'Arrêté des Positions recevront exclusivement une soulte en numéraire. A titre purement illustratif et en prenant pour hypothèse un cours de bourse théorique d'ouverture de l'action Nacon de 5,74 euros6 : un actionnaire détenant 3 actions BBI ne recevrait aucune action Nacon mais exclusivement une soulte dont le montant dépendra de la date à laquelle la Banque Centralisatrice ou son établissement financier teneur de compte, selon le cas, vendra les rompus lui revenant, et

un actionnaire détenant 5 actions BBI recevrait une (1) action Nacon et, pour le solde, une soulte dont le montant dépendra de la date à laquelle la Banque Centralisatrice ou son établissement financier teneur de compte, selon le cas, vendra les rompus lui revenant. 1.2. Calendrier de la Distribution en Nature Le calendrier indicatif de la Distribution en Nature est le suivant : 17 juin 2022 Publication au BALO de l'avis de réunion de l'Assemblée Générale 6 juillet 2022 Publication au BALO de l'avis de convocation de l'Assemblée Générale 20 juillet 2022 Début de la période de suspension du contrat de liquidité 22 juillet 2022 Assemblée Générale 27 juillet 2022 Détachement du Dividende Ordinaire et de la Distribution en Nature (ex-date) 28 juillet 2022 Date d'Arrêté des Positions (record date) Jour de la Mise en Paiement de la Distribution en Nature et paiement du Dividende 29 juillet 2022 Ordinaire (pay date) Fin de la période de suspension du contrat de liquidité 2. MISE EN PAIEMENT DE LA DISTRIBUTION EN NATURE Les opérations de mise en paiement de la Distribution en Nature interviendront à compter du Jour de la Mise en Paiement, soit le 29 juillet 2022 dans les conditions précisées ci-après. La banque qui assure les opérations de centralisation dans le cadre de la Distribution en Nature (la « Banque Centralisatrice ») est BNP Paribas Securities Services, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 6 Le cours de bourse théorique retenu pour les exemples ci-dessus (à savoir 5,74 euros par action Nacon) est le cours de clôture de l'action Nacon le 31 mai 2022. Page 3 sur 11 Pour les Ayants Droit à la Distribution en Nature détenant des actions BBI au porteur ou au nominatif administré : la Banque Centralisatrice créditera via Euroclear France chaque établissement financier teneur de compte

(i) le Jour de la Mise en Paiement, du nombre entier d'actions Nacon correspondant à sa position en actions BBI dûment enregistrée auprès d'Euroclear France en fin de journée comptable à la Date d'Arrêté des Positions, en appliquant la parité d'une (1) action Nacon pour quatre (4) actions BBI inscrites en compte chez l'établissement financier teneur de compte concerné et (ii) à compter de la cession des actions correspondant aux rompus post-répartition entre les établissements financiers teneurs de compte des titres Nacon correspondant à des multiples de quatre (4) actions BBI, du montant en numéraire de la soulte revenant à cet établissement financier teneur de compte ;

(i) le Jour de la Mise en Paiement, du nombre entier d'actions Nacon correspondant à sa position en actions BBI dûment enregistrée auprès d'Euroclear France en fin de journée comptable à la Date d'Arrêté des Positions, en appliquant la parité d'une (1) action Nacon pour quatre (4) actions BBI inscrites en compte chez l'établissement financier teneur de compte concerné et (ii) à compter de la cession des actions correspondant aux rompus post-répartition entre les établissements financiers teneurs de compte des titres Nacon correspondant à des multiples de quatre (4) actions BBI, du montant en numéraire de la soulte revenant à cet établissement financier teneur de compte ; à la suite de quoi chacun des établissements financiers teneurs de compte créditera chacun de ses clients d'abord (i) du nombre entier d'actions Nacon correspondant aux multiples de quatre (4) actions BBI inscrites dans ses livres au nom du client concerné et ensuite (ii) du montant en numéraire de la soulte revenant à ce client, dont le montant sera fonction du prix de cession des actions correspondant aux rompus post- répartition entre ses clients des titres Nacon correspondant à des multiples de quatre (4) actions BBI. Pour les Ayants Droit à la Distribution en Nature détenant des actions BBI au nominatif pur : la Banque centralisatrice, agissant en qualité d'établissement financier en charge de la tenue du registre des actionnaires inscrits au nominatif pur, (i) créditera, à compter du Jour de la Mise en Paiement, le compte de chacun des Ayants Droit à la Distribution en Nature détenant des actions BBI au nominatif pur des actions Nacon correspondant aux multiples de quatre (4) actions BBI détenues au nominatif pur par l'Ayant Droit à la Distribution en Nature concerné et (ii) créditera, à compter de la cession des actions correspondant aux rompus, le compte de chacun des Ayants Droit à la Distribution en Nature concerné du montant net de la soulte lui revenant le cas échéant, dont le montant sera fonction du prix de cession des actions correspondant aux rompus post-répartition entre les Ayants Droit à la Distribution en Nature des titres Nacon correspondant à des multiples de quatre (4) actions BBI. Les Ayants-Droits à la Distribution en Nature, quel que soit le mode de détention des actions BBI devront s'acquitter, selon le cas, auprès de leur intermédiaire financier habilité ou auprès de BBI, par l'intermédiaire de BNP Paribas Securities Services, des prélèvements sociaux et/ou du prélèvement non libératoire ou de la retenue à la source exigibles au titre de la Distribution en Nature. Le cas échéant, l'intermédiaire financier habilité, chargé de la tenue des comptes titres au porteur ou au nominatif administré, ou BBI, par l'intermédiaire de BNP Paribas Securities Services, chargé de la tenue des comptes titres au nominatif pur, pourront vendre le nombre de titres Nacon nécessaires afin de payer les prélèvements sociaux et/ou le prélèvement non libératoire ou de la retenue à la source exigibles au titre de Distribution en Nature. Le cas échéant, les actionnaires qui souhaiteront céder les actions Nacon reçues dans le cadre de la Distribution en Nature devront prendre contact avec leur conseil financier habituel et/ou leur établissement financier teneur de compte. 3. REGIME FISCAL DE LA DISTRIBUTION EN NATURE7 Les développements qui suivent résument les conséquences fiscales françaises susceptibles, en l'état de la législation en vigueur à ce jour, de s'appliquer aux actionnaires de BBI au titre de la Distribution en Nature. Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d'être affectées par d'éventuelles modifications législatives et réglementaires qui pourraient être assorties d'un effet rétroactif ou s'appliquer à l'année ou à l'exercice en cours. L'attention des actionnaires de BBI est attirée sur le fait que l'ensemble des informations fiscales contenues au présent paragraphe 3 ne constituent qu'un résumé du régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur ce jour, donné à titre d'information générale. En conséquence les informations fiscales ci-dessous ne constituent pas une description exhaustive de l'ensemble des effets fiscaux susceptibles de s'appliquer aux actionnaires de BBI au titre de la Distribution en Nature. Les actionnaires de BBI sont donc invités à s'informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s'appliquant à leur cas particulier. Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se reporter (i) aux dispositions de la convention fiscale en vigueur entre leur État de résidence et la République française, (ii) aux dispositions de la législation fiscale française et (iii) à la législation de leur État de résidence et/ou de nationalité qui peuvent s'appliquer 7 Les rompus seront soumis au même régime fiscal que celui précisé ici. Page 4 sur 11 elles afin de connaître le traitement fiscal qui leur sera applicable. Ces personnes sont invitées à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de s'assurer du traitement fiscal qui s'applique à la Distribution en Nature. Une quote-part de la Distribution en Nature correspondra, d'un point de vue fiscal, à un remboursement d'apport. Au vu des dispositions de l'article 112 du code général des impôts (« CGI »), en retenant comme base de calcul le cours de clôture de l'action Nacon le 31 mai 2022, soit 5,74 euros, et au regard de l'analyse à date de la composition des capitaux propres de BBI, cette quote-part devrait être de l'ordre de 23,88% de la valeur de la Distribution en Nature. Ainsi, BBI indiquera, dans un communiqué qui sera publié le Jour de la Mise en Paiement, la répartition de la Distribution en Nature d'un point de vue fiscal entre, d'une part, une distribution de revenus de capitaux mobiliers (a priori la quote-part de la Distribution en Nature imputée sur les postes « Autres réserves » et « Primes de fusion ») et, d'autre part, un remboursement d'apport (a priori la quote-part de la Distribution en Nature imputée sur les postes Primes d'apport » et « Primes d'émission »), lequel remboursement ne sera pas considéré comme une distribution de revenus et ne sera donc pas, à ce titre, soumis à un prélèvement français effectué par l'établissement payeur de la Distribution en Nature ou à une retenue à la source française.

3.1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France

3.1.1. Personnes physiques détenant des actions BBI dans leur patrimoine privé et ne réalisant pas d'opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations 3.1.1.1. Prélèvement à la source de 12,8 % En application de l'article 117 quater du CGI, sous réserve des exceptions visées ci-après, les personnes physiques domiciliées en France sont assujetties obligatoirement à un prélèvement forfaitaire non libératoire (« PFNL ») au taux de 12,8% sur le montant brut des revenus distribués. Ce prélèvement est effectué par l'établissement payeur des revenus s'il est situé en France. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, soit par le contribuable lui-même, soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable. Les actionnaires de BBI se trouvant dans cette situation sont invités à se rapprocher de leur établissement financier teneur de compte afin de connaître la procédure qui sera mise en place à ce titre par ce dernier. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI, c'est-à-dire qui ont produit, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus distribués, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement desdits revenus était inférieur aux seuils susmentionnés. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont assujetties au prélèvement. Si les actions BBI sont détenues dans le cadre d'un Plan d'Epargne en Actions (« PEA »), le prélèvement ne s'applique pas aux revenus afférents à ces actions, sous réserve du respect des conditions d'application du régime propre au PEA. 3.1.1.2. Impôt sur le revenu L'imposition définitive des dividendes est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus souscrite l'année suivant celle de la perception. En application du 1 de l'article 200 A du CGI, les dividendes sont en principe soumis à l'impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 12,8%. Page 5 sur 11 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

