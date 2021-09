Bigben Interactive annonce la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 juillet 2021. Celle-ci a fixé la part maximale du capital susceptible d’être détenue par groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio à 10 % du nombre d’actions composant le capital, soit un nombre théorique d’environ 1.945.578 actions avec un montant maximal d’achats ne pouvant excéder un total de 40 millions d’euros.



Il est précisé que le prix d'achat unitaire des actions ne pourra excéder, à tout instant, 3 fois le cours des actions Nacon et que le groupe détient actuellement 14 353 de ses titres, soit environ 0,07 % du capital social.