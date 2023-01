Bigben Interactive vise un résultat opérationnel courant annuel en progression

Bigben Interactive a enregistré au troisième trimestre, clos fin décembre, un chiffre d'affaires en repli de 12,8% à 79,5 millions d’euros. Le groupe a souffert de la chute de l’activité de sa filiale spécialisée dans les jeux vidéo. Nacon a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 19,6% à 41,1 millions d’euros. « Sur la période, les ventes des jeux vidéo et des accessoires ont été pénalisées par la pénurie mondiale de consoles et une gestion drastique des stocks de la part des distributeurs » a commenté la société.



L'activité Audiovideo/Telco a pour sa part réalisé un chiffre d'affaires de 38,4 millions d'euros, en retrait de 4,1%.



Fort d'une actualité éditoriale soutenue sur la fin de l'exercice pour Nacon et d'une dynamique maintenue dans l'activité Accessoires mobiles grâce à l'extension des gammes Force, Bigben est confiant dans sa capacité à générer, sur l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant en progression par rapport à l'exercice précédent.