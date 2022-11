Bigben : Invest Securities n'est plus à l'Achat

Invest Securities a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 11 euros sur 7,20 euros sur Bigben après l’annonce des résultats semestriels. « L’absence de potentiel, le retour limité aux actionnaires et les difficultés de Metronic nous conduisent à dégrader notre opinion », explique le bureau d’études. Avant d’ajouter : « Avec l’absence de décote sur Nacon, il semble aujourd’hui plus intéressant d’investir directement sur Nacon pour ceux intéressés par le secteur des jeux vidéo ».